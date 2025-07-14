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Екскерівник "Київзеленбуду" затриманий за розтрату майже 350 тис. грн, виділених на ремонт парку

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Посадовець підписав акти виконаних робіт із завищеною вартістю розробки проєктно-кошторисної документації.

Екскерівник "Київзеленбуду" затриманий за розтрату майже 350 тис. грн, виділених на ремонт парку

Одному з колишніх керівників КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру у розтраті майже 350 тис. гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію парку у Дарницькому районі Києва. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників КО "Київзеленбуд" у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. гривень, виділених на реконструкцію парку. Посадовця затримали в порядку ст. 208 КК України

- йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними прокуратури, колишній посадовец підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

Внаслідок цього бюджету міста Києва було заподіяно шкоду на суму майже 350 тис. гривень – саме стільки комунальне об’єднання переплатило за проєктні роботи.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як розтрата чужого майна, вчинена шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

Нагадаємо

У березні УНН повідомляв, що правоохоронці у Києві викрили злочинну організацію на чолі із керівництвом комунального об’єднання "Київзеленбуд". Загалом в отриманні неправомірної вигоди було оголошено про підозру шістьом особам.

У червні прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо керівництва КО "Київзеленбуд", якому інкримінують створення злочинної організації та вимагання від підприємців "відкатів" у розмірі 15% від вартості договорів. За даними слідства, посадовці вимагали щонайменше 25 мільйонів гривень, з яких встигли отримати понад 3.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
Дарницький район
Національна поліція України
Київ
Tesla
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