До 5 млн грн ущерба бюджету столицы: под подозрением должностные лица "Киевзеленстроя"

Фигуранты подозреваются в том, что внесли в акты выполнения работ - обработки от опасных сорняков - данные, не соответствующие действительности. Завышенные данные привели к значительным потерям средств. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Миллионы гривен, выделенных из бюджета на ликвидацию амброзии в столице, были потрачены с грубыми ошибками: подрядчик получил из бюджета почти 4,9 млн гривен за работы, которые не были проведены.

Согласно материалам следствия, Коммунальное Объединение объявило тендер на проведение закупки услуг по ликвидации карантинных сорняков химическим методом.

В дальнейшем должностные лица коммунального предприятия вступили в преступный сговор с директором подрядного общества, которое выполняло работы, и внесли в акты выполненных работ заведомо ложные сведения относительно площади, обработанной от амброзии. - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас рассматривается дело, в котором указаны такие нарушения, как служебный подлог и растрата имущества, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По информации прокуратуры Киева, бывший генеральный директор КО "Киевзеленстрой" сейчас находится под стражей в рамках другого уголовного производства. Директор подрядного общества скрывается от органа досудебного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск.

Следователи полиции Киева направили в суд обвинительный акт в отношении девяти человек, которые присвоили более 4,2 млн грн из городского бюджета, выделенных на ремонт парков.