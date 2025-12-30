Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате 1,2 млн грн на ремонте Гидропарка

Должностным лицам КО Киевзеленстрой и подрядчику сообщили о подозрении из-за переплаты более 1,2 млн гривен во время капитального ремонта парка Гидропарк в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества и в служебном подлоге заместителю начальника управления КО Киевзеленстрой, директору частного общества, а также сметчику КО Киевзеленстрой (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины) - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2024 году Киевзеленстрой подписал с частным обществом договор на капитальный ремонт столичного парка Гидропарк.

В то же время установлено, что подозреваемые, находясь в сговоре, составили смету ремонтных работ, в которую заложили завышенные цены на строительные материалы. В результате стоимость проведенных работ возросла более чем на 1,2 млн гривен.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

