Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате 1,2 млн грн на ремонте Гидропарка
Киев • УНН
Должностным лицам Киевзеленстроя и подрядчику сообщили о подозрении из-за растраты 1,2 млн гривен во время капитального ремонта парка Гидропарк. Они завысили цены на строительные материалы в смете.
Должностным лицам КО Киевзеленстрой и подрядчику сообщили о подозрении из-за переплаты более 1,2 млн гривен во время капитального ремонта парка Гидропарк в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества и в служебном подлоге заместителю начальника управления КО Киевзеленстрой, директору частного общества, а также сметчику КО Киевзеленстрой (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины)
Установлено, что в 2024 году Киевзеленстрой подписал с частным обществом договор на капитальный ремонт столичного парка Гидропарк.
В то же время установлено, что подозреваемые, находясь в сговоре, составили смету ремонтных работ, в которую заложили завышенные цены на строительные материалы. В результате стоимость проведенных работ возросла более чем на 1,2 млн гривен.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате почти 5 миллионов гривен, выделенных на ликвидацию амброзии. Они внесли ложные данные в акты выполненных работ, завысив объемы обработанных площадей.