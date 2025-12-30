$42.220.15
15:00 • 266 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 3576 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 8346 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 9438 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11350 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14512 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 20594 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18635 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23259 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23761 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате 1,2 млн грн на ремонте Гидропарка

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Должностным лицам Киевзеленстроя и подрядчику сообщили о подозрении из-за растраты 1,2 млн гривен во время капитального ремонта парка Гидропарк. Они завысили цены на строительные материалы в смете.

Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате 1,2 млн грн на ремонте Гидропарка

Должностным лицам КО Киевзеленстрой и подрядчику сообщили о подозрении из-за переплаты более 1,2 млн гривен во время капитального ремонта парка Гидропарк в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества и в служебном подлоге заместителю начальника управления КО Киевзеленстрой, директору частного общества, а также сметчику КО Киевзеленстрой (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Установлено, что в 2024 году Киевзеленстрой подписал с частным обществом договор на капитальный ремонт столичного парка Гидропарк.

В то же время установлено, что подозреваемые, находясь в сговоре, составили смету ремонтных работ, в которую заложили завышенные цены на строительные материалы. В результате стоимость проведенных работ возросла более чем на 1,2 млн гривен.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в растрате почти 5 миллионов гривен, выделенных на ликвидацию амброзии. Они внесли ложные данные в акты выполненных работ, завысив объемы обработанных площадей.

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Киев