Топ-5 найкращих рецептів глінтвейну, які зігріють у зимові свята

Глінтвейн - класичний зимовий напій, який створює особливу атмосферу під час зимових свят. УНН забрав для вас підбірку 5 ідеальних рецептів глінтвейну для справжнього зимового затишку.

Класичний глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 750 мл;

Лимон – 0,5 шт;

Мед – 1 ст. л.;

Кориця – 1 дрібка;

Мускатний горіх – 1 дрібка;

Кардамон – 1 дрібка;

Гвоздика – 6 бутонів;

Перець духмяний – 5 горошин.

Кроки приготування:

1. Вилийте червоне вино в ємність для нагріву та поставте на середній вогонь.

2. Додайте мед, свіжовичавлений сік половини лимона та всі прянощі.

3. Повільно нагрівайте напій, постійно помішуючи, до зникнення піни та появи пари. Не доводьте до кипіння.

4. Зніміть глінтвейн з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10- 15 хвилин.

5. Подавайте гарячим.

Порада: За бажанням можна додати імбир – такий глінтвейн вважають корисним при застуді.

Глінтвейн на основі чорного чаю

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 750 мл;

Міцний чорний чай –100 мл;

Мед – 3 ст. л.;

Гвоздика – 3 бутони;

Родзинки – 10-15 шт.;

Лавровий лист – 2 шт.

Кроки приготування:

1. У термостійкому посуді змішайте червоне вино та міцний чорний чай.

2. Додайте мед, родзинки та гвоздику.

3. Поставте посуд на помірний вогонь і нагрівайте до появи пари, не доводячи до кипіння.

4. Прогрівайте напій близько 10 хвилин.

5. За кілька хвилин до завершення додайте лавровий лист.

6. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися перед подачею.

Нарядний глінтвейн з білого вина

Інгредієнти:

Біле вино – 750 мл;

Вода – 200 мл;

Цукор – 100 г;

Мед – 2 ст. л.;

Апельсини – 2 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Гвоздика – 3 бутони;

Кориця – 2 палички;

Мускатний горіх – 1 дрібка.

Кроки приготування:

1. Вичавіть сік з одного апельсина.

2. Змішайте апельсиновий сік, біле вино та воду в термостійкому посуді й поставте на помірний вогонь.

3. Додайте цукор і мед, помішуйте, поки цукор повністю не розчиниться.

4. Наріжте другий апельсин і лимон кружальцями та додайте до напою.

5. Додайте гвоздику, палички кориці та мускатний горіх.

6. Помішуючи, нагрійте суміш приблизно до 70 °C і томіть 10-15 хвилин, не доводячи до кипіння.

7. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися ще 10-15 хвилин перед подачею.

Смачний безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

Сік (виноградний, гранатовий або вишневий) – 1 л;

Апельсин – 0,5 шт.;

Цукор – 2 ст. л.;

Кориця – 2 палички;

Гвоздика – 4 бутони;

Лавровий лист – 2 шт.

Кроки приготування:

1. Вилийте сік у каструлю та поставте на помірний вогонь.

2. Додайте корицю, гвоздику, лавровий лист і цукор.

3. Наріжте половину апельсина скибочками та додайте до напою.

4. Нагрівайте глінтвейн на повільному вогні близько 10 хвилин, не доводячи до кипіння.

5. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 5-10 хвилин. Подавайте гарячим.

Глінтвейн в яблуці від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 0,7 л;

Перець духмяний (горошком) – 3 шт.;

Ванільний цукор – 10 г;

Кориця (в паличках) – 2 шт.;

Кардамон – 3 зерна;

Аніс – 2 зірочки;

Родзинки – 30 г;

Апельсин – 0,5 шт.;

Апельсинова цедра – з половини апельсина;

Яблуко – 0,5 шт.;

Мед – 1 ст. л.;

Яблука для подачі – 4-6 шт.

Кроки приготування:

1. Перелийте вино в каструлю, додайте всі інгредієнти, крім меду та яблук для подачі.

2. Ретельно перемішайте.

3. Доведіть напій до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин.

4. Зніміть з плити та дайте глінтвейну трохи охолонути.

5. Додайте мед і перемішайте до повного розчинення.

6. Яблука для подачі вимийте, акуратно виріжте серцевину, не пошкоджуючи дно.

7. Розлийте готовий глінтвейн у яблука та подавайте