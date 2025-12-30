Топ-5 найкращих рецептів глінтвейну, які зігріють у зимові свята

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 5132 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 8158 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 10276 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 12875 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 12631 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 13061 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 17691 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 24811 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19840 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24179 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.7м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 8624 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 8386 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 24427 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 20686 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 9474 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 20743 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 24491 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 24805 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 52177 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 51970 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 5120 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 9572 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 27978 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 41108 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 48701 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Серіали

Топ-5 найкращих рецептів глінтвейну, які зігріють у зимові свята

Київ • УНН

 • 74 перегляди

П'ять рецептів глінтвейну, що включають класичний, на чорному чаї, з білого вина, безалкогольний та від Євгена Клопотенка. Кожен рецепт містить детальний перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування.

Топ-5 найкращих рецептів глінтвейну, які зігріють у зимові свята

Глінтвейн - класичний зимовий напій, який створює особливу атмосферу під час зимових свят. УНН забрав для вас підбірку 5 ідеальних рецептів глінтвейну для справжнього зимового затишку.

Класичний глінтвейн

Інгредієнти:

  • Червоне сухе вино – 750 мл;
    • Лимон – 0,5 шт; 
      • Мед – 1 ст. л.; 
        • Кориця – 1 дрібка;
          • Мускатний горіх – 1 дрібка; 
            • Кардамон – 1 дрібка; 
              • Гвоздика – 6 бутонів;
                • Перець духмяний – 5 горошин.

                  Кроки приготування:

                  1. Вилийте червоне вино в ємність для нагріву та поставте на середній вогонь.

                  2. Додайте мед, свіжовичавлений сік половини лимона та всі прянощі.

                  3. Повільно нагрівайте напій, постійно помішуючи, до зникнення піни та появи пари. Не доводьте до кипіння.

                  4. Зніміть глінтвейн з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10- 15 хвилин.

                  5. Подавайте гарячим.

                  Порада: За бажанням можна додати імбир – такий глінтвейн вважають корисним при застуді.

                  Глінтвейн на основі чорного чаю

                  Інгредієнти:

                  • Червоне сухе вино – 750 мл;
                    • Міцний чорний чай –100 мл;
                      • Мед – 3 ст. л.;
                        • Гвоздика – 3 бутони;
                          • Родзинки – 10-15 шт.;
                            • Лавровий лист – 2 шт.

                              Кроки приготування:

                              1. У термостійкому посуді змішайте червоне вино та міцний чорний чай.

                              2. Додайте мед, родзинки та гвоздику.

                              3. Поставте посуд на помірний вогонь і нагрівайте до появи пари, не доводячи до кипіння.

                              4. Прогрівайте напій близько 10 хвилин.

                              5. За кілька хвилин до завершення додайте лавровий лист.

                              6. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися перед подачею.

                              Нарядний глінтвейн з білого вина

                              Інгредієнти:

                              • Біле вино – 750 мл;
                                • Вода – 200 мл;
                                  • Цукор – 100 г;
                                    • Мед – 2 ст. л.;
                                      • Апельсини – 2 шт.;
                                        • Лимон – 1 шт.;
                                          • Гвоздика – 3 бутони;
                                            • Кориця – 2 палички;
                                              • Мускатний горіх – 1 дрібка.

                                                Кроки приготування:

                                                1. Вичавіть сік з одного апельсина.

                                                2. Змішайте апельсиновий сік, біле вино та воду в термостійкому посуді й поставте на помірний вогонь.

                                                3. Додайте цукор і мед, помішуйте, поки цукор повністю не розчиниться.

                                                4. Наріжте другий апельсин і лимон кружальцями та додайте до напою.

                                                5. Додайте гвоздику, палички кориці та мускатний горіх.

                                                6. Помішуючи, нагрійте суміш приблизно до 70 °C і томіть 10-15 хвилин, не доводячи до кипіння.

                                                7. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися ще 10-15 хвилин перед подачею.

                                                Смачний безалкогольний глінтвейн

                                                Інгредієнти:

                                                • Сік (виноградний, гранатовий або вишневий) – 1 л;
                                                  • Апельсин – 0,5 шт.;
                                                    • Цукор – 2 ст. л.;
                                                      • Кориця – 2 палички;
                                                        • Гвоздика – 4 бутони;
                                                          • Лавровий лист – 2 шт.

                                                            Кроки приготування:

                                                            1. Вилийте сік у каструлю та поставте на помірний вогонь.

                                                            2. Додайте корицю, гвоздику, лавровий лист і цукор.

                                                            3. Наріжте половину апельсина скибочками та додайте до напою.

                                                            4. Нагрівайте глінтвейн на повільному вогні близько 10 хвилин, не доводячи до кипіння.

                                                            5. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 5-10 хвилин. Подавайте гарячим.

                                                            Глінтвейн в яблуці від Євгена Клопотенка

                                                            Інгредієнти:

                                                            • Червоне сухе вино – 0,7 л;
                                                              • Перець духмяний (горошком) – 3 шт.;
                                                                • Ванільний цукор – 10 г;
                                                                  • Кориця (в паличках) – 2 шт.;
                                                                    • Кардамон – 3 зерна;
                                                                      • Аніс – 2 зірочки;
                                                                        • Родзинки – 30 г;
                                                                          • Апельсин – 0,5 шт.;
                                                                            • Апельсинова цедра – з половини апельсина;
                                                                              • Яблуко – 0,5 шт.;
                                                                                • Мед – 1 ст. л.;
                                                                                  • Яблука для подачі – 4-6 шт.

                                                                                    Кроки приготування:

                                                                                    1. Перелийте вино в каструлю, додайте всі інгредієнти, крім меду та яблук для подачі. 

                                                                                    2. Ретельно перемішайте.

                                                                                    3. Доведіть напій до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин.

                                                                                    4. Зніміть з плити та дайте глінтвейну трохи охолонути.

                                                                                    5. Додайте мед і перемішайте до повного розчинення.

                                                                                    6. Яблука для подачі вимийте, акуратно виріжте серцевину, не пошкоджуючи дно.

                                                                                    7. Розлийте готовий глінтвейн у яблука та подавайте

                                                                                    Алла Кіосак

                                                                                    Кулінар
                                                                                    Новий рік