Топ-5 лучших рецептов глинтвейна, которые согреют в зимние праздники

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Пять рецептов глинтвейна, включающие классический, на черном чае, из белого вина, безалкогольный и от Евгения Клопотенко. Каждый рецепт содержит подробный перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.

Топ-5 лучших рецептов глинтвейна, которые согреют в зимние праздники

Глинтвейн — классический зимний напиток, который создает особую атмосферу во время зимних праздников. УНН собрал для вас подборку из 5 идеальных рецептов глинтвейна для настоящего зимнего уюта.

Классический глинтвейн

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино – 750 мл;
    • Лимон – 0,5 шт.; 
      • Мед – 1 ст. л.; 
        • Корица – 1 щепотка;
          • Мускатный орех – 1 щепотка; 
            • Кардамон – 1 щепотка; 
              • Гвоздика – 6 бутонов;
                • Перец душистый – 5 горошин.

                  Шаги приготовления:

                  1. Вылейте красное вино в емкость для нагрева и поставьте на средний огонь.

                  2. Добавьте мед, свежевыжатый сок половины лимона и все пряности.

                  3. Медленно нагревайте напиток, постоянно помешивая, до исчезновения пены и появления пара. Не доводите до кипения.

                  4. Снимите глинтвейн с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

                  5. Подавайте горячим.

                  Совет: По желанию можно добавить имбирь – такой глинтвейн считается полезным при простуде.

                  Глинтвейн на основе черного чая

                  Ингредиенты:

                  • Красное сухое вино – 750 мл;
                    • Крепкий черный чай – 100 мл;
                      • Мед – 3 ст. л.;
                        • Гвоздика – 3 бутона;
                          • Изюм – 10-15 шт.;
                            • Лавровый лист – 2 шт.

                              Шаги приготовления:

                              1. В термостойкой посуде смешайте красное вино и крепкий черный чай.

                              2. Добавьте мед, изюм и гвоздику.

                              3. Поставьте посуду на умеренный огонь и нагревайте до появления пара, не доводя до кипения.

                              4. Прогревайте напиток около 10 минут.

                              5. За несколько минут до завершения добавьте лавровый лист.

                              6. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться перед подачей.

                              Нарядный глинтвейн из белого вина

                              Ингредиенты:

                              • Белое вино – 750 мл;
                                • Вода – 200 мл;
                                  • Сахар – 100 г;
                                    • Мед – 2 ст. л.;
                                      • Апельсины – 2 шт.;
                                        • Лимон – 1 шт.;
                                          • Гвоздика – 3 бутона;
                                            • Корица – 2 палочки;
                                              • Мускатный орех – 1 щепотка.

                                                Шаги приготовления:

                                                1. Выжмите сок из одного апельсина.

                                                2. Смешайте апельсиновый сок, белое вино и воду в термостойкой посуде и поставьте на умеренный огонь.

                                                3. Добавьте сахар и мед, помешивайте, пока сахар полностью не растворится.

                                                4. Нарежьте второй апельсин и лимон кружочками и добавьте к напитку.

                                                5. Добавьте гвоздику, палочки корицы и мускатный орех.

                                                6. Помешивая, нагрейте смесь примерно до 70 °C и томите 10-15 минут, не доводя до кипения.

                                                7. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться еще 10-15 минут перед подачей.

                                                Вкусный безалкогольный глинтвейн

                                                Ингредиенты:

                                                • Сок (виноградный, гранатовый или вишневый) – 1 л;
                                                  • Апельсин – 0,5 шт.;
                                                    • Сахар – 2 ст. л.;
                                                      • Корица – 2 палочки;
                                                        • Гвоздика – 4 бутона;
                                                          • Лавровый лист – 2 шт.

                                                            Шаги приготовления:

                                                            1. Вылейте сок в кастрюлю и поставьте на умеренный огонь.

                                                            2. Добавьте корицу, гвоздику, лавровый лист и сахар.

                                                            3. Нарежьте половину апельсина ломтиками и добавьте к напитку.

                                                            4. Нагревайте глинтвейн на медленном огне около 10 минут, не доводя до кипения.

                                                            5. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Подавайте горячим.

                                                            Глинтвейн в яблоке от Евгения Клопотенко

                                                            Ингредиенты:

                                                            • Красное сухое вино – 0,7 л;
                                                              • Перец душистый (горошком) – 3 шт.;
                                                                • Ванильный сахар – 10 г;
                                                                  • Корица (в палочках) – 2 шт.;
                                                                    • Кардамон – 3 зерна;
                                                                      • Анис – 2 звездочки;
                                                                        • Изюм – 30 г;
                                                                          • Апельсин – 0,5 шт.;
                                                                            • Апельсиновая цедра – с половины апельсина;
                                                                              • Яблоко – 0,5 шт.;
                                                                                • Мед – 1 ст. л.;
                                                                                  • Яблоки для подачи – 4-6 шт.

                                                                                    Шаги приготовления:

                                                                                    1. Перелейте вино в кастрюлю, добавьте все ингредиенты, кроме меда и яблок для подачи. 

                                                                                    2. Тщательно перемешайте.

                                                                                    3. Доведите напиток до кипения, после чего уменьшите огонь и варите на слабом огне 15-20 минут.

                                                                                    4. Снимите с плиты и дайте глинтвейну немного остыть.

                                                                                    5. Добавьте мед и перемешайте до полного растворения.

                                                                                    6. Яблоки для подачи вымойте, аккуратно вырежьте сердцевину, не повреждая дно.

                                                                                    7. Разлейте готовый глинтвейн в яблоки и подавайте

                                                                                    Алла Киосак

