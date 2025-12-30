Топ-5 лучших рецептов глинтвейна, которые согреют в зимние праздники
Киев • УНН
Пять рецептов глинтвейна, включающие классический, на черном чае, из белого вина, безалкогольный и от Евгения Клопотенко. Каждый рецепт содержит подробный перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.
Глинтвейн — классический зимний напиток, который создает особую атмосферу во время зимних праздников. УНН собрал для вас подборку из 5 идеальных рецептов глинтвейна для настоящего зимнего уюта.
Классический глинтвейн
Ингредиенты:
- Красное сухое вино – 750 мл;
- Лимон – 0,5 шт.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Корица – 1 щепотка;
- Мускатный орех – 1 щепотка;
- Кардамон – 1 щепотка;
- Гвоздика – 6 бутонов;
- Перец душистый – 5 горошин.
Шаги приготовления:
1. Вылейте красное вино в емкость для нагрева и поставьте на средний огонь.
2. Добавьте мед, свежевыжатый сок половины лимона и все пряности.
3. Медленно нагревайте напиток, постоянно помешивая, до исчезновения пены и появления пара. Не доводите до кипения.
4. Снимите глинтвейн с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
5. Подавайте горячим.
Совет: По желанию можно добавить имбирь – такой глинтвейн считается полезным при простуде.
Глинтвейн на основе черного чая
Ингредиенты:
- Красное сухое вино – 750 мл;
- Крепкий черный чай – 100 мл;
- Мед – 3 ст. л.;
- Гвоздика – 3 бутона;
- Изюм – 10-15 шт.;
- Лавровый лист – 2 шт.
Шаги приготовления:
1. В термостойкой посуде смешайте красное вино и крепкий черный чай.
2. Добавьте мед, изюм и гвоздику.
3. Поставьте посуду на умеренный огонь и нагревайте до появления пара, не доводя до кипения.
4. Прогревайте напиток около 10 минут.
5. За несколько минут до завершения добавьте лавровый лист.
6. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться перед подачей.
Нарядный глинтвейн из белого вина
Ингредиенты:
- Белое вино – 750 мл;
- Вода – 200 мл;
- Сахар – 100 г;
- Мед – 2 ст. л.;
- Апельсины – 2 шт.;
- Лимон – 1 шт.;
- Гвоздика – 3 бутона;
- Корица – 2 палочки;
- Мускатный орех – 1 щепотка.
Шаги приготовления:
1. Выжмите сок из одного апельсина.
2. Смешайте апельсиновый сок, белое вино и воду в термостойкой посуде и поставьте на умеренный огонь.
3. Добавьте сахар и мед, помешивайте, пока сахар полностью не растворится.
4. Нарежьте второй апельсин и лимон кружочками и добавьте к напитку.
5. Добавьте гвоздику, палочки корицы и мускатный орех.
6. Помешивая, нагрейте смесь примерно до 70 °C и томите 10-15 минут, не доводя до кипения.
7. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться еще 10-15 минут перед подачей.
Вкусный безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- Сок (виноградный, гранатовый или вишневый) – 1 л;
- Апельсин – 0,5 шт.;
- Сахар – 2 ст. л.;
- Корица – 2 палочки;
- Гвоздика – 4 бутона;
- Лавровый лист – 2 шт.
Шаги приготовления:
1. Вылейте сок в кастрюлю и поставьте на умеренный огонь.
2. Добавьте корицу, гвоздику, лавровый лист и сахар.
3. Нарежьте половину апельсина ломтиками и добавьте к напитку.
4. Нагревайте глинтвейн на медленном огне около 10 минут, не доводя до кипения.
5. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Подавайте горячим.
Глинтвейн в яблоке от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Красное сухое вино – 0,7 л;
- Перец душистый (горошком) – 3 шт.;
- Ванильный сахар – 10 г;
- Корица (в палочках) – 2 шт.;
- Кардамон – 3 зерна;
- Анис – 2 звездочки;
- Изюм – 30 г;
- Апельсин – 0,5 шт.;
- Апельсиновая цедра – с половины апельсина;
- Яблоко – 0,5 шт.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Яблоки для подачи – 4-6 шт.
Шаги приготовления:
1. Перелейте вино в кастрюлю, добавьте все ингредиенты, кроме меда и яблок для подачи.
2. Тщательно перемешайте.
3. Доведите напиток до кипения, после чего уменьшите огонь и варите на слабом огне 15-20 минут.
4. Снимите с плиты и дайте глинтвейну немного остыть.
5. Добавьте мед и перемешайте до полного растворения.
6. Яблоки для подачи вымойте, аккуратно вырежьте сердцевину, не повреждая дно.
7. Разлейте готовый глинтвейн в яблоки и подавайте