Топ-5 лучших рецептов глинтвейна, которые согреют в зимние праздники

Глинтвейн — классический зимний напиток, который создает особую атмосферу во время зимних праздников. УНН собрал для вас подборку из 5 идеальных рецептов глинтвейна для настоящего зимнего уюта.

Классический глинтвейн

Ингредиенты:

Красное сухое вино – 750 мл;

Лимон – 0,5 шт.;

Мед – 1 ст. л.;

Корица – 1 щепотка;

Мускатный орех – 1 щепотка;

Кардамон – 1 щепотка;

Гвоздика – 6 бутонов;

Перец душистый – 5 горошин.

Шаги приготовления:

1. Вылейте красное вино в емкость для нагрева и поставьте на средний огонь.

2. Добавьте мед, свежевыжатый сок половины лимона и все пряности.

3. Медленно нагревайте напиток, постоянно помешивая, до исчезновения пены и появления пара. Не доводите до кипения.

4. Снимите глинтвейн с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

5. Подавайте горячим.

Совет: По желанию можно добавить имбирь – такой глинтвейн считается полезным при простуде.

Глинтвейн на основе черного чая

Ингредиенты:

Красное сухое вино – 750 мл;

Крепкий черный чай – 100 мл;

Мед – 3 ст. л.;

Гвоздика – 3 бутона;

Изюм – 10-15 шт.;

Лавровый лист – 2 шт.

Шаги приготовления:

1. В термостойкой посуде смешайте красное вино и крепкий черный чай.

2. Добавьте мед, изюм и гвоздику.

3. Поставьте посуду на умеренный огонь и нагревайте до появления пара, не доводя до кипения.

4. Прогревайте напиток около 10 минут.

5. За несколько минут до завершения добавьте лавровый лист.

6. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться перед подачей.

Нарядный глинтвейн из белого вина

Ингредиенты:

Белое вино – 750 мл;

Вода – 200 мл;

Сахар – 100 г;

Мед – 2 ст. л.;

Апельсины – 2 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Гвоздика – 3 бутона;

Корица – 2 палочки;

Мускатный орех – 1 щепотка.

Шаги приготовления:

1. Выжмите сок из одного апельсина.

2. Смешайте апельсиновый сок, белое вино и воду в термостойкой посуде и поставьте на умеренный огонь.

3. Добавьте сахар и мед, помешивайте, пока сахар полностью не растворится.

4. Нарежьте второй апельсин и лимон кружочками и добавьте к напитку.

5. Добавьте гвоздику, палочки корицы и мускатный орех.

6. Помешивая, нагрейте смесь примерно до 70 °C и томите 10-15 минут, не доводя до кипения.

7. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться еще 10-15 минут перед подачей.

Вкусный безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

Сок (виноградный, гранатовый или вишневый) – 1 л;

Апельсин – 0,5 шт.;

Сахар – 2 ст. л.;

Корица – 2 палочки;

Гвоздика – 4 бутона;

Лавровый лист – 2 шт.

Шаги приготовления:

1. Вылейте сок в кастрюлю и поставьте на умеренный огонь.

2. Добавьте корицу, гвоздику, лавровый лист и сахар.

3. Нарежьте половину апельсина ломтиками и добавьте к напитку.

4. Нагревайте глинтвейн на медленном огне около 10 минут, не доводя до кипения.

5. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Подавайте горячим.

Глинтвейн в яблоке от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Красное сухое вино – 0,7 л;

Перец душистый (горошком) – 3 шт.;

Ванильный сахар – 10 г;

Корица (в палочках) – 2 шт.;

Кардамон – 3 зерна;

Анис – 2 звездочки;

Изюм – 30 г;

Апельсин – 0,5 шт.;

Апельсиновая цедра – с половины апельсина;

Яблоко – 0,5 шт.;

Мед – 1 ст. л.;

Яблоки для подачи – 4-6 шт.

Шаги приготовления:

1. Перелейте вино в кастрюлю, добавьте все ингредиенты, кроме меда и яблок для подачи.

2. Тщательно перемешайте.

3. Доведите напиток до кипения, после чего уменьшите огонь и варите на слабом огне 15-20 минут.

4. Снимите с плиты и дайте глинтвейну немного остыть.

5. Добавьте мед и перемешайте до полного растворения.

6. Яблоки для подачи вымойте, аккуратно вырежьте сердцевину, не повреждая дно.

7. Разлейте готовый глинтвейн в яблоки и подавайте