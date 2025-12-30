Зеленський заявив, що росія не хоче ніякого референдуму

росія не хоче референдуму, тому буде постійно знаходити причини, щоби не було припинення вогню. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із пресою, передає УНН.

росія не хоче ніякого референдуму. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку - сказав Зеленський.

Президент Зеленський заявив, що на референдум може бути винесений весь мирний план або якісь з його пунктів

За словами Президента, кремль буде постійно знаходити причини, щоб "не було припинення вогню".

Зеленський пояснив позицію росії щодо референдуму та роль гарантій безпеки