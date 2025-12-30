Зеленський заявив, що росія не хоче ніякого референдуму
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія не бажає проводити референдум, оскільки не хоче забезпечувати безпеку. Кремль постійно шукатиме приводи для уникнення припинення вогню.
росія не хоче референдуму, тому буде постійно знаходити причини, щоби не було припинення вогню. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із пресою, передає УНН.
росія не хоче ніякого референдуму. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку
Президент Зеленський заявив, що на референдум може бути винесений весь мирний план або якісь з його пунктів29.12.25, 00:19 • 4764 перегляди
За словами Президента, кремль буде постійно знаходити причини, щоб "не було припинення вогню".
Зеленський пояснив позицію росії щодо референдуму та роль гарантій безпеки29.12.25, 11:41 • 3126 переглядiв