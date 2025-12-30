Зеленский заявил, что россия не хочет никакого референдума

Россия не хочет референдума, поэтому будет постоянно находить причины, чтобы не было прекращения огня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой, передает УНН.

россия не хочет никакого референдума. Почему? Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность - сказал Зеленский.

Президент Зеленский заявил, что на референдум может быть вынесен весь мирный план или какие-то из его пунктов

По словам Президента, кремль будет постоянно находить причины, чтобы "не было прекращения огня".

