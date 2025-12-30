Зеленский заявил, что россия не хочет никакого референдума
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не желает проводить референдум, поскольку не хочет обеспечивать безопасность. Кремль будет постоянно искать поводы для избежания прекращения огня.
россия не хочет никакого референдума. Почему? Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность
По словам Президента, кремль будет постоянно находить причины, чтобы "не было прекращения огня".
