Эксклюзив
15:27 • 3898 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 6594 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 9322 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 12278 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 12171 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12911 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 17346 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 24250 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19717 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24074 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Зеленский заявил, что россия не хочет никакого референдума

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не желает проводить референдум, поскольку не хочет обеспечивать безопасность. Кремль будет постоянно искать поводы для избежания прекращения огня.

Россия не хочет референдума, поэтому будет постоянно находить причины, чтобы не было прекращения огня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой, передает УНН.

россия не хочет никакого референдума. Почему? Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность 

- сказал Зеленский.

Президент Зеленский заявил, что на референдум может быть вынесен весь мирный план или какие-то из его пунктов29.12.25, 00:19 • 4766 просмотров

По словам Президента, кремль будет постоянно находить причины, чтобы "не было прекращения огня".

Зеленский объяснил позицию россии по референдуму и роль гарантий безопасности29.12.25, 11:41 • 3132 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Зеленский
Украина