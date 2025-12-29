Президент Зеленский заявил, что на референдум может быть вынесен весь мирный план или какие-то из его пунктов

Во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения референдума по вопросу возможных территориальных уступок со стороны Украины. Он заявил, что этот вопрос сложный, нужно уважать украинский народ, глава государства также пояснил, что на референдум может быть вынесен мирный план в целом или же любой из его пунктов, передает корреспондент УНН.

"Мы должны уважать наш закон, наш народ, нашу территорию, которую мы контролируем. Поэтому, конечно, наше отношение однозначно четкое, поэтому президент Трамп и сказал, что это очень сложный вопрос (территориальный вопрос – ред.). И конечно, у нас с россиянами здесь абсолютно разные позиции. Когда мы говорим о референдуме, мы говорим, что это один из ключей. Может быть референдум, любой референдум, вообще, по любому из пунктов этого плана. Мы можем использовать референдум для плана в целом или не использовать референдум. Это лишь один из ключей", - заявил Зеленский.

Он также не исключил возможности голосования в парламенте.

"Конечно, общество должно голосовать и выбирать, потому что это земля нашего народа на протяжении многих поколений", - добавил глава государства.

Напомним

Ранее Зеленский говорил, что готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня минимум на 60 дней.

По его словам, ему придется получить одобрение украинского народа по вопросу территориальных уступок России, если не удастся занять "сильную" позицию по территории.

Он подчеркнул, что проведение такого референдума будет иметь значительные политические, логистические и безопасностные осложнения, поэтому 60-дневное прекращение огня для организации и проведения такого масштабного голосования - "минимум".

Кроме того, Зеленский указал, что ему пока непонятно, готово ли российское военно-политическое руководство вообще согласиться с мирным планом президента США Дональда Трампа.

