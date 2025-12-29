Президент Зеленский заявил, что на референдум может быть вынесен весь мирный план или какие-то из его пунктов

$41.930.00
49.430.00
ukenru
22:22 • 324 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
19:32 • 5886 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 20486 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 33075 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 27170 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 35644 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 41983 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50400 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47578 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 33353 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
8.1м/с
89%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области28 декабря, 12:44 • 8120 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенокVideo28 декабря, 12:51 • 12169 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo28 декабря, 13:42 • 12028 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки28 декабря, 14:44 • 20961 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским16:58 • 15166 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 29022 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 87101 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 139679 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 66677 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 96971 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Мирноград
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 18575 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 29057 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 87102 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 30821 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 30084 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Truth Social
Financial Times

Президент Зеленский заявил, что на референдум может быть вынесен весь мирный план или какие-то из его пунктов

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул уважение к украинскому народу и сложность вопроса.

Президент Зеленский заявил, что на референдум может быть вынесен весь мирный план или какие-то из его пунктов

Во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения референдума по вопросу возможных территориальных уступок со стороны Украины. Он заявил, что этот вопрос сложный, нужно уважать украинский народ, глава государства также пояснил, что на референдум может быть вынесен мирный план в целом или же любой из его пунктов, передает корреспондент УНН.

"Мы должны уважать наш закон, наш народ, нашу территорию, которую мы контролируем. Поэтому, конечно, наше отношение однозначно четкое, поэтому президент Трамп и сказал, что это очень сложный вопрос (территориальный вопрос – ред.). И конечно, у нас с россиянами здесь абсолютно разные позиции. Когда мы говорим о референдуме, мы говорим, что это один из ключей. Может быть референдум, любой референдум, вообще, по любому из пунктов этого плана. Мы можем использовать референдум для плана в целом или не использовать референдум. Это лишь один из ключей", - заявил Зеленский.

Он также не исключил возможности голосования в парламенте.

 "Конечно, общество должно голосовать и выбирать, потому что это земля нашего народа на протяжении многих поколений", - добавил глава государства.

Напомним

Ранее Зеленский говорил, что готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня минимум на 60 дней.

По его словам, ему придется получить одобрение украинского народа по вопросу территориальных уступок России, если не удастся занять "сильную" позицию по территории.

Он подчеркнул, что проведение такого референдума будет иметь значительные политические, логистические и безопасностные осложнения, поэтому 60-дневное прекращение огня для организации и проведения такого масштабного голосования - "минимум".

Кроме того, Зеленский указал, что ему пока непонятно, готово ли российское военно-политическое руководство вообще согласиться с мирным планом президента США Дональда Трампа.

Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ26.12.25, 20:17 • 40676 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина