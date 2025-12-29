Президент Зеленський заявив, що на референдум може бути винесений весь мирний план або якісь з його пунктів

Під час пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення референдуму, щодо питання можливих територіальних поступок з боку України. Він заявив, що це питання складне, потрібно поважати український народ, глава держави також пояснив, що на референдум може бути винесений мирний план загалом або ж будь-який з його пунктів, передає кореспондент УНН.

"Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію, яку ми контролюємо. Тому, звісно, наше ставлення однозначно чітке, тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне питання (територіальне питання – ред.). І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції. Коли ми говоримо про референдум, ми говоримо, що це один з ключів. Може бути референдум, будь-який референдум, взагалі, по будь-якому з пунктів цього плану. Ми можемо використати референдум для плану в цілому або не використовувати референдум. Це лише один з ключів", - заявив Зеленський.

Він також не виключив можливості голосування в парламенті.

"Звісно, суспільство повинно голосувати і обирати, бо це земля нашого народу протягом багатьох поколінь", - додав глава держави.

Нагадаємо

Раніше Зеленський говорив, що готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За його словами, йому доведеться отримати схвалення українського народу стосовно питання територіальних поступок Росії, якщо не вдасться зайняти "сильну" позицію щодо території.

Він наголосив, що проведення такого референдуму матиме значні політичні, логістичні та безпекові ускладнення, тому 60-денне припинення вогню для організації та проведення такого масштабного голосування - "мінімум".

Крім того, Зеленський вказав, що йому поки що незрозуміло, чи готове російське військово-політичне керівництво взагалі погодитися з мирним планом президента США Дональда Трампа.

