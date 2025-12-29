$42.060.13
15:53 • 3616 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6442 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8570 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12739 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14399 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18866 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35525 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54787 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59154 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51890 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
Президент Зеленський заявив, що на референдум може бути винесений весь мирний план або якісь з його пунктів

Київ • УНН

 • 4592 перегляди

Президент Зеленський наголосив на повазі до українського народу та складності питання.

Президент Зеленський заявив, що на референдум може бути винесений весь мирний план або якісь з його пунктів

Під час пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення референдуму, щодо питання можливих територіальних поступок з боку України. Він заявив, що це питання складне, потрібно поважати український народ, глава держави також пояснив, що на референдум може бути винесений мирний план загалом або ж будь-який з його пунктів, передає кореспондент УНН.

"Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію, яку ми контролюємо. Тому, звісно, наше ставлення однозначно чітке, тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне питання (територіальне питання – ред.). І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції. Коли ми говоримо про референдум, ми говоримо, що це один з ключів. Може бути референдум, будь-який референдум, взагалі, по будь-якому з пунктів цього плану. Ми можемо використати референдум для плану в цілому або не використовувати референдум. Це лише один з ключів", - заявив Зеленський.

Він також не виключив можливості голосування в парламенті.

 "Звісно, суспільство повинно голосувати і обирати, бо це земля нашого народу протягом багатьох поколінь", - додав глава держави.

Нагадаємо

Раніше Зеленський говорив, що готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За його словами, йому доведеться отримати схвалення українського народу стосовно питання територіальних поступок Росії, якщо не вдасться зайняти "сильну" позицію щодо території.

Він наголосив, що проведення такого референдуму матиме значні політичні, логістичні та безпекові ускладнення, тому 60-денне припинення вогню для організації та проведення такого масштабного голосування - "мінімум".

Крім того, Зеленський вказав, що йому поки що незрозуміло, чи готове російське військово-політичне керівництво взагалі погодитися з мирним планом президента США Дональда Трампа.

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна