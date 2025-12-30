Трамп сказав, що допоможе: Зеленський про ракети до систем ППО

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 4454 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 7294 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 9922 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 12567 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 12384 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12986 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 17507 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 24524 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19774 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24128 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.7м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 7894 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 7632 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 23681 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 19969 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 8460 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 20298 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 24018 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 24528 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 51941 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 51740 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 4464 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 8924 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 27844 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 40979 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 48582 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Серіали

Трамп сказав, що допоможе: Зеленський про ракети до систем ППО

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом надання Україні ракет до систем ППО. Трамп пообіцяв допомогти, а Україна готова придбати ракети через механізм PURL.

Трамп сказав, що допоможе: Зеленський про ракети до систем ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом надання Україні ракет до систем ППО. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв допомогти, передає УНН

Окремий другий блок у нас президентом Трампом, що мені дуже потрібно ППО, мені дуже потрібні ракети NASAMS, мені дуже потрібні ракети PAC-3 для Patriot. Я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація публічно, але я показав, продемонстрував це публічно американській стороні. Був секретар Рубіо, був міністр Гегсет і я все це показав. Президент Трамп сказав, що він мені допоможе. Відповідні папери з кількістю, що нам потрібно, і як - я все передав 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що сказав Трампу, що Україна готова придбати у США ракети для ППО через механізм PURL. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
NASAMS
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна