Трамп сказав, що допоможе: Зеленський про ракети до систем ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом надання Україні ракет до систем ППО. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв допомогти, передає УНН.

Окремий другий блок у нас президентом Трампом, що мені дуже потрібно ППО, мені дуже потрібні ракети NASAMS, мені дуже потрібні ракети PAC-3 для Patriot. Я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація публічно, але я показав, продемонстрував це публічно американській стороні. Був секретар Рубіо, був міністр Гегсет і я все це показав. Президент Трамп сказав, що він мені допоможе. Відповідні папери з кількістю, що нам потрібно, і як - я все передав - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сказав Трампу, що Україна готова придбати у США ракети для ППО через механізм PURL.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні.