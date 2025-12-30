Трамп сказал, что поможет: Зеленский о ракетах для систем ПВО

$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 4482 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 7342 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 9952 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 12582 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 12394 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12990 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 17520 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 24541 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19779 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24134 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Популярные новости
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 7894 просмотра
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo30 декабря, 08:15 • 7634 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 23683 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 19972 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 8462 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Музыкант
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Село
Великобритания
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 4464 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 8924 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 27844 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 40979 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 48582 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Сериал

Трамп сказал, что поможет: Зеленский о ракетах для систем ПВО

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом предоставление Украине ракет для систем ПВО. Трамп пообещал помочь, а Украина готова приобрести ракеты через механизм PURL.

Трамп сказал, что поможет: Зеленский о ракетах для систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом предоставление Украине ракет для систем ПВО. По словам Зеленского, Трамп пообещал помочь, передает УНН

Отдельный второй блок у нас с президентом Трампом, что мне очень нужно ПВО, мне очень нужны ракеты NASAMS, мне очень нужны ракеты PAC-3 для Patriot. Я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация публично, но я показал, продемонстрировал это публично американской стороне. Был секретарь Рубио, был министр Хэгсет, и я все это показал. Президент Трамп сказал, что он мне поможет. Соответствующие бумаги с количеством, что нам нужно, и как - я все передал 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что сказал Трампу, что Украина готова приобрести у США ракеты для ПВО через механизм PURL. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вооружения из США Украина не сможет одержать победу в войне. 

Антонина Туманова

Война в Украине
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
НАСАМС
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина