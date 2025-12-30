Трамп сказал, что поможет: Зеленский о ракетах для систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом предоставление Украине ракет для систем ПВО. По словам Зеленского, Трамп пообещал помочь, передает УНН.

Отдельный второй блок у нас с президентом Трампом, что мне очень нужно ПВО, мне очень нужны ракеты NASAMS, мне очень нужны ракеты PAC-3 для Patriot. Я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация публично, но я показал, продемонстрировал это публично американской стороне. Был секретарь Рубио, был министр Хэгсет, и я все это показал. Президент Трамп сказал, что он мне поможет. Соответствующие бумаги с количеством, что нам нужно, и как - я все передал - сказал Зеленский.

Он отметил, что сказал Трампу, что Украина готова приобрести у США ракеты для ПВО через механизм PURL.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вооружения из США Украина не сможет одержать победу в войне.