15:00 • 602 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 4172 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 9218 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 10136 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 11717 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 14932 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 21208 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18797 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23345 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23830 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Обрали життя, а не смерть: бійці 108-ї бригади ТрО взяли в полон групу росіян за допомогою дронів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Бійці Кодацької бригади ТрО вивели в полон групу російських окупантів за допомогою дронів, супроводжуючи їх до позицій ЗСУ. Сили оборони України закликали російських військових здаватися в полон, гарантуючи дотримання Женевських конвенцій.

Обрали життя, а не смерть: бійці 108-ї бригади ТрО взяли в полон групу росіян за допомогою дронів
Фото: Сили оборони Півдня України

Бійці 108-ї окремої бригади Сил ТРО (Кодацької бригади) вивели у полон групу російських окупантів за допомогою дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Деталі

росіян вивели з лісосмуги за допомогою дрона: їм вказали шлях і супроводили їх до позицій ЗСУ.

Окупанти зрозуміли: шансів вижити під вогнем немає. Вони обрали єдиний вірний шлях - склали зброю, вийшли з укриття та підняли руки

- йдеться в дописі.

Також Сили оборони України вчергове звернулись до російських військовослужбовців.

Ви - лише витратний матеріал для кремля. Ви воюєте не проти НАТО, а проти народу, який захищає свій дім. Не ставайте частиною воєнних злочинів свого керівництва. Життя дорожче за амбіції диктаторів. Збережіть своє життя - здавайтеся в полон. ЗСУ гарантують дотримання Женевських конвенцій 

- йдеться в тексті заяви.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування розстрілу двох українських військовополонених представниками російської армії 27 грудня 2025 року в селі Шахове Покровського району Донецької області.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Генеральний прокурор (Україна)
НАТО
Збройні сили України
Україна