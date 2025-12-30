Обрали життя, а не смерть: бійці 108-ї бригади ТрО взяли в полон групу росіян за допомогою дронів

Фото: Сили оборони Півдня України

Бійці 108-ї окремої бригади Сил ТРО (Кодацької бригади) вивели у полон групу російських окупантів за допомогою дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Деталі

росіян вивели з лісосмуги за допомогою дрона: їм вказали шлях і супроводили їх до позицій ЗСУ.

Окупанти зрозуміли: шансів вижити під вогнем немає. Вони обрали єдиний вірний шлях - склали зброю, вийшли з укриття та підняли руки - йдеться в дописі.

Також Сили оборони України вчергове звернулись до російських військовослужбовців.

Ви - лише витратний матеріал для кремля. Ви воюєте не проти НАТО, а проти народу, який захищає свій дім. Не ставайте частиною воєнних злочинів свого керівництва. Життя дорожче за амбіції диктаторів. Збережіть своє життя - здавайтеся в полон. ЗСУ гарантують дотримання Женевських конвенцій - йдеться в тексті заяви.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування розстрілу двох українських військовополонених представниками російської армії 27 грудня 2025 року в селі Шахове Покровського району Донецької області.