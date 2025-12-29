Розстріл представниками зс рф полонених українських захисників під Покровськом: прокуратура повідомила про початок розслідування

За фактом розстрілу представниками зс рф полонених українських захисників у Покровському районі розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

27 грудня 2025 року під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники держави-агресора взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як вказали у прокуратурі, умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Наразі, як зазначається, "проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин".

