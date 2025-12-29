Расстрел представителями вс рф пленных украинских защитников под Покровском: прокуратура сообщила о начале расследования
Киев • УНН
Офис Генпрокурора начал расследование расстрела двух украинских военнопленных представителями вс рф 27 декабря 2025 года в селе Шахово Покровского района. Оккупанты заставили их раздеться и расстреляли, что является грубым нарушением Женевских конвенций.
По факту расстрела представителями вс рф пленных украинских защитников в Покровском районе начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители государства-агрессора взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, выполнявших боевое задание на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника
Как указали в прокуратуре, умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сейчас, как отмечается, "проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление".
