Расстрел представителями вс рф пленных украинских защитников под Покровском: прокуратура сообщила о начале расследования

По факту расстрела представителями вс рф пленных украинских защитников в Покровском районе начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители государства-агрессора взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, выполнявших боевое задание на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника