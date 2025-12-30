Выбрали жизнь, а не смерть: бойцы 108-й бригады ТрО взяли в плен группу россиян с помощью дронов

Фото: Силы обороны Юга Украины

Бойцы 108-й отдельной бригады Сил ТРО (Кодацкой бригады) взяли в плен группу российских оккупантов с помощью дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Подробности

россиян вывели из лесополосы с помощью дрона: им указали путь и сопроводили их до позиций ВСУ.

Оккупанты поняли: шансов выжить под огнем нет. Они выбрали единственный верный путь - сложили оружие, вышли из укрытия и подняли руки - говорится в сообщении.

Также Силы обороны Украины в очередной раз обратились к российским военнослужащим.

Вы - лишь расходный материал для кремля. Вы воюете не против НАТО, а против народа, который защищает свой дом. Не становитесь частью военных преступлений своего руководства. Жизнь дороже амбиций диктаторов. Сохраните свою жизнь - сдавайтесь в плен. ВСУ гарантируют соблюдение Женевских конвенций - говорится в тексте заявления.

Напомним

Офис Генерального прокурора начал расследование расстрела двух украинских военнопленных представителями российской армии 27 декабря 2025 года в селе Шахово Покровского района Донецкой области.