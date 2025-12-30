Выбрали жизнь, а не смерть: бойцы 108-й бригады ТрО взяли в плен группу россиян с помощью дронов

$42.220.15
49.650.10
ukenru
15:00 • 518 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 4044 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 9008 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 10031 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11619 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14812 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 21036 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18741 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23311 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23805 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.2м/с
74%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины30 декабря, 05:28 • 7104 просмотра
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 3876 просмотра
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo30 декабря, 08:15 • 3460 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 18745 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 15490 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 15573 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 18835 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 21015 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 49056 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 49102 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Франция
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 3294 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 26377 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 39559 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 47348 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 57854 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Сериал
Дипломатка
FIFA (серия видеоигр)

Выбрали жизнь, а не смерть: бойцы 108-й бригады ТрО взяли в плен группу россиян с помощью дронов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Бойцы Кодацкой бригады ТрО вывели в плен группу российских оккупантов с помощью дронов, сопровождая их к позициям ВСУ. Силы обороны Украины призвали российских военных сдаваться в плен, гарантируя соблюдение Женевских конвенций.

Выбрали жизнь, а не смерть: бойцы 108-й бригады ТрО взяли в плен группу россиян с помощью дронов
Фото: Силы обороны Юга Украины

Бойцы 108-й отдельной бригады Сил ТРО (Кодацкой бригады) взяли в плен группу российских оккупантов с помощью дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Подробности

россиян вывели из лесополосы с помощью дрона: им указали путь и сопроводили их до позиций ВСУ.

Оккупанты поняли: шансов выжить под огнем нет. Они выбрали единственный верный путь - сложили оружие, вышли из укрытия и подняли руки

- говорится в сообщении.

Также Силы обороны Украины в очередной раз обратились к российским военнослужащим.

Вы - лишь расходный материал для кремля. Вы воюете не против НАТО, а против народа, который защищает свой дом. Не становитесь частью военных преступлений своего руководства. Жизнь дороже амбиций диктаторов. Сохраните свою жизнь - сдавайтесь в плен. ВСУ гарантируют соблюдение Женевских конвенций 

- говорится в тексте заявления.

Напомним

Офис Генерального прокурора начал расследование расстрела двух украинских военнопленных представителями российской армии 27 декабря 2025 года в селе Шахово Покровского района Донецкой области.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
НАТО
Вооруженные силы Украины
Украина