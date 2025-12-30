$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 2084 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 4134 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 7604 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 11417 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 11549 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12627 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 16458 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 23360 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19375 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23791 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Зіткнення біля Стамбула: у Мармуровому морі два танкери подали сигнал тривоги

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Два нафтові танкери, KALBAJAR та ALATEPE, зіткнулися в Мармуровому морі біля Стамбула. Рятувальна операція триває в складних погодних умовах.

Зіткнення біля Стамбула: у Мармуровому морі два танкери подали сигнал тривоги

У Мармуровому морі, поблизу узбережжя Стамбула, сталася морська аварія за участю двох нафтових танкерів. Обидва судна подали сигнали лиха, на місці триває рятувальна операція. Про це повідомляє TRT Haber, пише УНН.

Екстрений виклик надійшов з двох танкерів, одного під азербайджанським, а іншого під турецьким прапором, біля узбережжя Флорії, району Бакиркей. На місце події було направлено рятувальні команди

- повідомляє телеканал.

Сигнали про порятунок подали два танкери. 141-метровий танкер KALBAJAR та 115-метровий танкер ALATEPE, які зіткнулися один з одним у районі якірної стоянки Кючюкчекмедже. Після зіткнення судна почало відносити до берега.

До порятунку суден та екіпажу із залученням буксиру підключилися рятувальні команди Генерального директорату з безпеки узбережжя міністерства транспорту та інфраструктури.

Рятувальна операція відбувається у складних погодних умова - сильному вітрі та штормі на морі.

Іран захопив іноземний нафтовий танкер в Ормузькій протоці - ЗМІ26.12.25, 14:54 • 3081 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Азербайджан
Стамбул
Туреччина