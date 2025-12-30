Зіткнення біля Стамбула: у Мармуровому морі два танкери подали сигнал тривоги

У Мармуровому морі, поблизу узбережжя Стамбула, сталася морська аварія за участю двох нафтових танкерів. Обидва судна подали сигнали лиха, на місці триває рятувальна операція. Про це повідомляє TRT Haber, пише УНН.

Екстрений виклик надійшов з двох танкерів, одного під азербайджанським, а іншого під турецьким прапором, біля узбережжя Флорії, району Бакиркей. На місце події було направлено рятувальні команди - повідомляє телеканал.

Сигнали про порятунок подали два танкери. 141-метровий танкер KALBAJAR та 115-метровий танкер ALATEPE, які зіткнулися один з одним у районі якірної стоянки Кючюкчекмедже. Після зіткнення судна почало відносити до берега.

До порятунку суден та екіпажу із залученням буксиру підключилися рятувальні команди Генерального директорату з безпеки узбережжя міністерства транспорту та інфраструктури.

Рятувальна операція відбувається у складних погодних умова - сильному вітрі та штормі на морі.

