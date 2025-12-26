Іран захопив іноземний нафтовий танкер в Ормузькій протоці - ЗМІ
Київ • УНН
Іранські військові захопили іноземний нафтовий танкер у Ормузькій протоці, який перевозив близько 4 мільйонів літрів контрабандного палива. Затримано 16 іноземних членів екіпажу, їхня національність не розголошується.
Іран захопив іноземний нафтовий танкер, коли він проходив стратегічно важливою Ормузькою протокою, повідомили в п'ятницю державні ЗМІ, пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Моджтаба Гахрамані, керівник провінційного департаменту юстиції, заявив, що нафтовий танкер перевозив близько 4 мільйонів літрів (25 000 барелів) контрабандного палива, коли військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції захопили судно, повідомляє офіційне інформаційне агентство IRNA.
Гахрамані сказав, що сили також затримали 16 іноземних членів екіпажу танкера, додавши, що вилучення стало помітним "ударом" для контрабандистів. Він не розкрив національність екіпажу чи прапор танкера.
Доповнення
Як пише видання, Іран іноді захоплює судна, що перевозять нафту, за аналогічними звинуваченнями в регіоні. У листопаді Іран захопив судно, коли воно проходило вузькою Ормузькою протокою, через те, що, за його словами, було порушеннями, включаючи перевезення незаконного вантажу.
Захід звинуватив Іран у серії атак на судна з використанням мін-лімпетів, які пошкодили танкери у 2019 році, а також у атаці безпілотника на нафтовий танкер, пов'язаний з Ізраїлем, у результаті якої загинули два європейських члени екіпажу у 2021 році. Ці атаки почалися після того, як президент США Дональд Трамп, під час свого першого терміну на посаді, односторонньо вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року, пише видання.
Іран також захопив вантажне судно MSC Aries під португальським прапором у квітні 2024 року, зазначає видання.
Після років напруженості між Іраном та Заходом, а також ситуації в секторі Газа, Іран у червні пережив повномасштабну 12-денну війну з Ізраїлем, чиї удари призвели до загибелі високопоставлених військових командирів та вчених-ядерників. У відповідь ракетний обстріл Ірану забрав життя 28 осіб в Ізраїлі.
Тегеран давно погрожує закрити Ормузьку протоку, вузький водний шлях у районі Перської затоки, через який проходить 20% усієї торгівлі нафтою. ВМС США вже давно патрулюють Близький Схід через свій 5-й флот, що базується в Бахрейні, щоб підтримувати водні шляхи відкритими.