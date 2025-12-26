Іран захопив іноземний нафтовий танкер в Ормузькій протоці - ЗМІ

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 6134 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 13628 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 26071 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 19002 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 16340 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 17345 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19586 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 38539 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17226 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35813 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
86%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 20510 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 10903 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 21529 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 12556 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 12104 перегляди
Публікації
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 6560 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 26071 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 38539 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35813 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 91751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Чернігівська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 1792 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 4722 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 20644 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24765 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 28395 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Серіали
Опалення

Іран захопив іноземний нафтовий танкер в Ормузькій протоці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Іранські військові захопили іноземний нафтовий танкер у Ормузькій протоці, який перевозив близько 4 мільйонів літрів контрабандного палива. Затримано 16 іноземних членів екіпажу, їхня національність не розголошується.

Іран захопив іноземний нафтовий танкер в Ормузькій протоці - ЗМІ

Іран захопив іноземний нафтовий танкер, коли він проходив стратегічно важливою Ормузькою протокою, повідомили в п'ятницю державні ЗМІ, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Моджтаба Гахрамані, керівник провінційного департаменту юстиції, заявив, що нафтовий танкер перевозив близько 4 мільйонів літрів (25 000 барелів) контрабандного палива, коли військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції захопили судно, повідомляє офіційне інформаційне агентство IRNA.

Гахрамані сказав, що сили також затримали 16 іноземних членів екіпажу танкера, додавши, що вилучення стало помітним "ударом" для контрабандистів. Він не розкрив національність екіпажу чи прапор танкера.

Доповнення

Як пише видання, Іран іноді захоплює судна, що перевозять нафту, за аналогічними звинуваченнями в регіоні. У листопаді Іран захопив судно, коли воно проходило вузькою Ормузькою протокою, через те, що, за його словами, було порушеннями, включаючи перевезення незаконного вантажу.

Захід звинуватив Іран у серії атак на судна з використанням мін-лімпетів, які пошкодили танкери у 2019 році, а також у атаці безпілотника на нафтовий танкер, пов'язаний з Ізраїлем, у результаті якої загинули два європейських члени екіпажу у 2021 році. Ці атаки почалися після того, як президент США Дональд Трамп, під час свого першого терміну на посаді, односторонньо вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року, пише видання.

Іран також захопив вантажне судно MSC Aries під португальським прапором у квітні 2024 року, зазначає видання.

Після років напруженості між Іраном та Заходом, а також ситуації в секторі Газа, Іран у червні пережив повномасштабну 12-денну війну з Ізраїлем, чиї удари призвели до загибелі високопоставлених військових командирів та вчених-ядерників. У відповідь ракетний обстріл Ірану забрав життя 28 осіб в Ізраїлі.

Тегеран давно погрожує закрити Ормузьку протоку, вузький водний шлях у районі Перської затоки, через який проходить 20% усієї торгівлі нафтою. ВМС США вже давно патрулюють Близький Схід через свій 5-й флот, що базується в Бахрейні, щоб підтримувати водні шляхи відкритими.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Сутички
Ізраїль
Військово-морські сили США
Дональд Трамп
Бахрейн
Сполучені Штати Америки
Іран