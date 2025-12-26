Иран захватил иностранный нефтяной танкер в Ормузском проливе - СМИ
Киев • УНН
Иранские военные захватили иностранный нефтяной танкер в Ормузском проливе, который перевозил около 4 миллионов литров контрабандного топлива. Задержаны 16 иностранных членов экипажа, их национальность не разглашается.
Иран захватил иностранный нефтяной танкер, когда он проходил через стратегически важный Ормузский пролив, сообщили в пятницу государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Моджтаба Гахрамани, глава провинциального департамента юстиции, заявил, что нефтяной танкер перевозил около 4 миллионов литров (25 000 баррелей) контрабандного топлива, когда военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили судно, сообщает официальное информационное агентство IRNA.
Гахрамани сказал, что силы также задержали 16 иностранных членов экипажа танкера, добавив, что изъятие стало заметным "ударом" для контрабандистов. Он не раскрыл национальность экипажа или флаг танкера.
Дополнение
Как пишет издание, Иран иногда захватывает суда, перевозящие нефть, по аналогичным обвинениям в регионе. В ноябре Иран захватил судно, когда оно проходило через узкий Ормузский пролив, из-за того, что, по его словам, были нарушения, включая перевозку незаконного груза.
Запад обвинил Иран в серии атак на суда с использованием мин-липучек, которые повредили танкеры в 2019 году, а также в атаке беспилотника на нефтяной танкер, связанный с Израилем, в результате которой погибли два европейских члена экипажа в 2021 году. Эти атаки начались после того, как президент США Дональд Трамп, во время своего первого срока на посту, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки Ирана с мировыми державами 2015 года, пишет издание.
Иран также захватил грузовое судно MSC Aries под португальским флагом в апреле 2024 года, отмечает издание.
После лет напряженности между Ираном и Западом, а также ситуации в секторе Газа, Иран в июне пережил полномасштабную 12-дневную войну с Израилем, чьи удары привели к гибели высокопоставленных военных командиров и ученых-ядерщиков. В ответ ракетный обстрел Ирана унес жизни 28 человек в Израиле.
Тегеран давно угрожает закрыть Ормузский пролив, узкий водный путь в районе Персидского залива, через который проходит 20% всей торговли нефтью. ВМС США уже давно патрулируют Ближний Восток через свой 5-й флот, базирующийся в Бахрейне, чтобы поддерживать водные пути открытыми.