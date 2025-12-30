Столкновение у Стамбула: в Мраморном море два танкера подали сигнал тревоги

В Мраморном море, у побережья Стамбула, произошла морская авария с участием двух нефтяных танкеров. Оба судна подали сигналы бедствия, на месте продолжается спасательная операция. Об этом сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Экстренный вызов поступил с двух танкеров, одного под азербайджанским, а другого под турецким флагом, у побережья Флории, района Бакыркей. На место происшествия были направлены спасательные команды - сообщает телеканал.

Сигналы о спасении подали два танкера. 141-метровый танкер KALBAJAR и 115-метровый танкер ALATEPE, которые столкнулись друг с другом в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже. После столкновения суда начало относить к берегу.

К спасению судов и экипажа с привлечением буксира подключились спасательные команды Генерального директората по безопасности побережья министерства транспорта и инфраструктуры.

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях - сильном ветре и шторме на море.

