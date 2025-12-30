Столкновение у Стамбула: в Мраморном море два танкера подали сигнал тревоги

$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 3870 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 6560 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 9300 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 12267 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 12164 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12907 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 17328 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 24234 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19713 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24068 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Популярные новости
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 7628 просмотра
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo30 декабря, 08:15 • 7352 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 23405 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 19705 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 8090 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 19810 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 23517 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 24240 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 51685 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 51512 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Музыкант
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Село
Великобритания
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 3886 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 8234 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 27737 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 40877 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 48488 просмотра
Столкновение у Стамбула: в Мраморном море два танкера подали сигнал тревоги

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Два нефтяных танкера, KALBAJAR и ALATEPE, столкнулись в Мраморном море у Стамбула. Спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях.

Столкновение у Стамбула: в Мраморном море два танкера подали сигнал тревоги

В Мраморном море, у побережья Стамбула, произошла морская авария с участием двух нефтяных танкеров. Оба судна подали сигналы бедствия, на месте продолжается спасательная операция. Об этом сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Экстренный вызов поступил с двух танкеров, одного под азербайджанским, а другого под турецким флагом, у побережья Флории, района Бакыркей. На место происшествия были направлены спасательные команды

- сообщает телеканал.

Сигналы о спасении подали два танкера. 141-метровый танкер KALBAJAR и 115-метровый танкер ALATEPE, которые столкнулись друг с другом в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже. После столкновения суда начало относить к берегу.

К спасению судов и экипажа с привлечением буксира подключились спасательные команды Генерального директората по безопасности побережья министерства транспорта и инфраструктуры.

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях - сильном ветре и шторме на море.

Иран захватил иностранный нефтяной танкер в Ормузском проливе - СМИ26.12.25, 14:54 • 3097 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Азербайджан
Стамбул
Турция