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Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

Киев • УНН

 • 3192 просмотра

RM и V из BTS завершили военную службу и планируют быстрое возвращение на сцену. Поклонники с нетерпением ждут новых песен от любимой группы.

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

В 2022 году группа из семи артистов объявила, что ставит свой музыкальный проект на паузу, поскольку в Южной Корее все трудоспособные мужчины в возрасте до 30 лет обязаны служить не менее 18 месяцев в вооруженных силах.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Двое участников южнокорейской K-pop группы BTS - RM (полное имя которого Ким Нам Джун) и V (настоящее имя которого Ким Тэ Хён), - были освобождены во вторник, после завершения обязательной военной службы.

Они сразу же объявили, что хотят снова начать выступать "как можно скорее", что вызвало бешеный ажиотаж среди фанатов.

Сотни фанатов собрались возле двух военных баз к северу от столицы Сеул, из которых во вторник был освобожден лидер RM, полное имя которого Ким Нам Джун, и V, настоящее имя которого Ким Тэ Хён.

- пишут СМИ.

Справка

BTS - многократный номинант на премию "Грэмми" с глобальной фан-базой, известной как ARMY, с момента своего дебюта в 2013 году. Это первая южнокорейская группа, возглавившая чарты США и Великобритании. По данным Корейского института культуры и туризма, мальчиковая группа когда-то имела годовое экономическое влияние более 4 миллиардов долларов.

По текущему обменному курсу это эквивалентно почти 0,2% от общего ВВП Южной Кореи.

Отметим также, что в Южной Корее все трудоспособные мужчины в возрасте до 30 лет подлежат призыву на срок не менее 18 месяцев из-за напряженности в отношениях с КНДР. Именно это заставило бойз-бенд взять перерыв в 2022 году.

Дополнение

В общем, на этой неделе четверо участников K-pop группы завершат свою военную службу, передает пресса.

За несколько дней до 12-й годовщины дебюта бойз-бенда в пятницу, сеульский офис HYBE был покрыт лозунгом "МЫ ВЕРНУЛИСЬ". Ожидается, что тысячи поклонников посетят это "BTS FESTA".

Напомним

В ночь на 27 мая прошла церемония награждения ежегодной музыкальной премии American Music Awards - 2025. В номинации любимый K-Pop исполнитель победил RM.

Более 400 артистов, среди которых известные музыканты, призвали правительство Великобритании изменить законы об авторских правах из-за угрозы от ИИ.

Умерла японская актриса и певица Михо Накаяма: икона J-Pop музыки 80-90-ых, звезда фильма "любовное письмо"06.12.24, 14:59 • 17088 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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