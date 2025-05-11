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Пол Маккартні, Елтон Джон і Дуа Ліпа серед артистів, які закликають переглянути плани щодо авторських прав на ШІ

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Понад 400 артистів, серед яких відомі музиканти, закликали уряд Великої Британії змінити закони про авторські права через загрозу від ШІ. Вони просять захистити права митців від впливу великих технологій.

Пол Маккартні, Елтон Джон і Дуа Ліпа серед артистів, які закликають переглянути плани щодо авторських прав на ШІ

Понад 400 артистів закликали уряд Великої Британії змінити закони про авторські права на тлі загрози з боку впливу "підробок" від штучного інтелекту.

Передає УНН із посиланням NME.

Деталі

Сотні провідних діячів поп-культури, а також організацій креативних індустрій, серед яких Пол Маккартні, Дуа Ліпа, Елтон Джон, Coldplay та Роббі Вільямс закликали прем'єр-міністра Великої Британії захистити авторські права митців від впливу на їх роботу великих технологій. Артисти підписали лист із проханням до Кіра Стармера, прем'єр-міністра британського уряду, підтримати пропозиції, які захищатимуть авторські права на художні твори від порушень з боку ШІ.

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У листі міститься заклик до уряду прийняти поправку до законопроекту про дані, запропоновану Бібан Кідрон, провідним активістом проти пропозицій щодо авторського права. Мета - вдосконалити зміни, які вимагатимуть від компаній, що займаються штучним інтелектом, повідомляти власникам авторських прав, які окремі твори вони впровадили у свої моделі.

У листі йдеться про наступне: 

Ми закликаємо вас проголосувати на підтримку креативних індустрій Великої Британії. Підтримка нас підтримує творців майбутнього. Наша робота не належить вам, щоб ви її віддавали

До боротьби за захист наших креативних індустрій приєдналися десятки британських компаній, включаючи ті, які використовують та розробляють ШІ. Ми не проти прогресу чи інновацій. Креативні індустрії завжди були першопрохідниками в галузі технологій. Справді, багато найбільших винаходів світу, від лампочки до самого ШІ, стали результатом боротьби творчих розумів Великої Британії з технологіями.

У листі, в якому стверджується, що законопроєкт "поставить прозорість в основу режиму авторських прав і дасть змогу як розробникам, так і творцям ШІ розробляти режими ліцензування".

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