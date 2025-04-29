Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ: чого стосується

В Україні розробили рекомендації для закладів вищої освіти з ефективного використання штучного інтелекту (ШІ). Документ містить поради щодо інструментів, доступу до платформ та створення промптів. Про це повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

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"Як ефективно використовувати штучний інтелект у вищій освіті. Разом з МОН та експертами ми розробили рекомендації для ЗВО з використання ШІ", - написав Федоров.

З його слів, у рекомендаціях можна знайти конкретні та важливі поради:

які інструменти краще використовувати в навчальному процесі;

як закладам вищої освіти отримати безоплатний доступ до топових ШІ-платформ;

як правильно створити промпт для інноваційних підходів у викладанні.

"Документ доступний для всіх - читайте, тестуйте, впроваджуйте", - наголосив Федоров.

"Завдяки ШІ викладачі зможуть швидше створювати тести та перевіряти завдання, готувати презентації і навіть аналізувати навчальні досягнення. Студенти - краще готуватимуться до іспитів, шукатимуть наукову інформацію, отримуватимуть фідбек на есе та вивчатимуть мови. Університет на основі цих рекомендацій навіть зможе сформувати власну політику використання ШІ", - пояснив Федоров.

З його слів, інтеграція ШІ стосується не лише вищої освіти. "У "Мрії" ШІ допомагатиме генерувати тексти та рекомендувати школярам курси", - вказав Федоров, маючи на увазі освітній додаток.

У "Мрії" впродовж пів року хочуть впровадити ШІ: що зміниться в освітньому застосунку