Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ: чого стосується
Київ • УНН
Уряд України розробив рекомендації для університетів з ефективного використання штучного інтелекту. Документ містить поради щодо інструментів, доступу до платформ та створення промптів.
В Україні розробили рекомендації для закладів вищої освіти з ефективного використання штучного інтелекту (ШІ). Документ містить поради щодо інструментів, доступу до платформ та створення промптів. Про це повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Як ефективно використовувати штучний інтелект у вищій освіті. Разом з МОН та експертами ми розробили рекомендації для ЗВО з використання ШІ", - написав Федоров.
З його слів, у рекомендаціях можна знайти конкретні та важливі поради:
- які інструменти краще використовувати в навчальному процесі;
- як закладам вищої освіти отримати безоплатний доступ до топових ШІ-платформ;
- як правильно створити промпт для інноваційних підходів у викладанні.
"Документ доступний для всіх - читайте, тестуйте, впроваджуйте", - наголосив Федоров.
"Завдяки ШІ викладачі зможуть швидше створювати тести та перевіряти завдання, готувати презентації і навіть аналізувати навчальні досягнення. Студенти - краще готуватимуться до іспитів, шукатимуть наукову інформацію, отримуватимуть фідбек на есе та вивчатимуть мови. Університет на основі цих рекомендацій навіть зможе сформувати власну політику використання ШІ", - пояснив Федоров.
З його слів, інтеграція ШІ стосується не лише вищої освіти. "У "Мрії" ШІ допомагатиме генерувати тексти та рекомендувати школярам курси", - вказав Федоров, маючи на увазі освітній додаток.
У "Мрії" впродовж пів року хочуть впровадити ШІ: що зміниться в освітньому застосунку30.12.24, 14:14 • 22392 перегляди