У "Мрії" впродовж пів року хочуть впровадити ШІ: що зміниться в освітньому застосунку
Київ • УНН
Освітній застосунок "Мрія" планує впровадити штучний інтелект у першій половині 2025 року. ШІ допомагатиме учням з навчальним контентом та зменшить бюрократичне навантаження на вчителів.
Іде робота над тим, щоб в освітньому застосунку "Мрія" у першій половині наступного року з'явився штучний інтелект. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Ми працюємо над тим, щоб у "Дії", "Мрії" з'явився штучний інтелект у першій половині наступного року. У нас уже знайшли людину, яка відповідатиме за штучний інтелект в Україні, знайшли людину, яка буде відповідати за розвиток ШІ. У найближчі місяці ми побачимо пілот
Федоров розповів, які функції ШІ виконуватиме в "Мрії".
"Це побудова індивідуальної освітньої траєкторії, як допомогти нашим дітям знаходити контент, тобто система буде підказувати навчальний контент, відео, книги тощо, для того, щоб діти розвивалися. Для вчителів - це дебюрократизація, зменшення паперового навантаження, додатковий пошук контенту для підготовки матеріалів", - пояснив Федоров.
Тестування застосунку "Мрія" пройшло в школах по всій Україні - Федоров26.12.24, 12:07 • 26188 переглядiв
Доповнення
Федоров раніше повідомляв, що у Мінцифрі працюють над помічником на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія.