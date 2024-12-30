У "Мрії" впродовж пів року хочуть впровадити ШІ: що зміниться в освітньому застосунку

Іде робота над тим, щоб в освітньому застосунку "Мрія" у першій половині наступного року з'явився штучний інтелект. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Ми працюємо над тим, щоб у "Дії", "Мрії" з'явився штучний інтелект у першій половині наступного року. У нас уже знайшли людину, яка відповідатиме за штучний інтелект в Україні, знайшли людину, яка буде відповідати за розвиток ШІ. У найближчі місяці ми побачимо пілот