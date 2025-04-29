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Вузам дали рекомендации по использованию ИИ: чего касается

Киев • УНН

 • 1714 просмотра

Правительство Украины разработало рекомендации для университетов по эффективному использованию искусственного интеллекта. Документ содержит советы по инструментам, доступу к платформам и созданию промптов.

Вузам дали рекомендации по использованию ИИ: чего касается

В Украине разработали рекомендации для высших учебных заведений по эффективному использованию искусственного интеллекта (ИИ). Документ содержит советы по инструментам, доступу к платформам и созданию промптов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Как эффективно использовать искусственный интеллект в высшем образовании. Вместе с МОН и экспертами мы разработали рекомендации для УВО по использованию ИИ", - написал Федоров.

С его слов, в рекомендациях можно найти конкретные и важные советы:

  • какие инструменты лучше использовать в учебном процессе;
    • как высшим учебным заведениям получить бесплатный доступ к топовым ИИ-платформам;
      • как правильно создать промпт для инновационных подходов в преподавании.

        "Документ доступен для всех - читайте, тестируйте, внедряйте", - подчеркнул Федоров.

        "Благодаря ИИ преподаватели смогут быстрее создавать тесты и проверять задания, готовить презентации и даже анализировать учебные достижения. Студенты - лучше будут готовиться к экзаменам, искать научную информацию, получать фидбек на эссе и изучать языки. Университет на основе этих рекомендаций даже сможет сформировать собственную политику использования ИИ", - пояснил Федоров.

        С его слов, интеграция ИИ касается не только высшего образования. "В "Мрія" ИИ будет помогать генерировать тексты и рекомендовать школьникам курсы", - указал Федоров, имея в виду образовательное приложение.

        В "Мрія" в течение полугода хотят внедрить ИИ: что изменится в образовательном приложении30.12.24, 14:14 • 22392 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоТехнологииОбразование
        Министерство образования и науки Украины
        Михаил Федоров
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