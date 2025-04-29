Вузам дали рекомендации по использованию ИИ: чего касается

В Украине разработали рекомендации для высших учебных заведений по эффективному использованию искусственного интеллекта (ИИ). Документ содержит советы по инструментам, доступу к платформам и созданию промптов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Как эффективно использовать искусственный интеллект в высшем образовании. Вместе с МОН и экспертами мы разработали рекомендации для УВО по использованию ИИ", - написал Федоров.

С его слов, в рекомендациях можно найти конкретные и важные советы:

какие инструменты лучше использовать в учебном процессе;

как высшим учебным заведениям получить бесплатный доступ к топовым ИИ-платформам;

как правильно создать промпт для инновационных подходов в преподавании.

"Документ доступен для всех - читайте, тестируйте, внедряйте", - подчеркнул Федоров.

"Благодаря ИИ преподаватели смогут быстрее создавать тесты и проверять задания, готовить презентации и даже анализировать учебные достижения. Студенты - лучше будут готовиться к экзаменам, искать научную информацию, получать фидбек на эссе и изучать языки. Университет на основе этих рекомендаций даже сможет сформировать собственную политику использования ИИ", - пояснил Федоров.

С его слов, интеграция ИИ касается не только высшего образования. "В "Мрія" ИИ будет помогать генерировать тексты и рекомендовать школьникам курсы", - указал Федоров, имея в виду образовательное приложение.

В "Мрія" в течение полугода хотят внедрить ИИ: что изменится в образовательном приложении