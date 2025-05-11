Пол Маккартни, Элтон Джон и Дуа Липа среди артистов, призывающих пересмотреть планы по авторским правам на ИИ

Более 400 артистов призвали правительство Великобритании изменить законы об авторских правах на фоне угрозы со стороны влияния "подделок" от искусственного интеллекта.

Передает УНН со ссылкой на NME.

Сотни ведущих деятелей поп-культуры, а также организаций креативных индустрий, среди которых Пол Маккартни, Дуа Липа, Элтон Джон, Coldplay и Робби Вильямс призвали премьер-министра Великобритании защитить авторские права художников от влияния на их работу больших технологий. Артисты подписали письмо с просьбой к Киру Стармеру, премьер-министру британского правительства, поддержать предложения, которые будут защищать авторские права на художественные произведения от нарушений со стороны ИИ.

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В письме содержится призыв к правительству принять поправку к законопроекту о данных, предложенную Бибан Кидрон, ведущим активистом против предложений по авторскому праву. Цель - усовершенствовать изменения, которые потребуют от компаний, занимающихся искусственным интеллектом, сообщать владельцам авторских прав, какие отдельные произведения они внедрили в свои модели.

В письме говорится о следующем:

Мы призываем вас проголосовать в поддержку креативных индустрий Великобритании. Поддержка нас поддерживает творцов будущего. Наша работа не принадлежит вам, чтобы вы ее отдавали

К борьбе за защиту наших креативных индустрий присоединились десятки британских компаний, включая те, которые используют и разрабатывают ИИ. Мы не против прогресса или инноваций. Креативные индустрии всегда были первопроходцами в области технологий. Действительно, многие крупнейшие изобретения мира, от лампочки до самого ИИ, стали результатом борьбы творческих умов Великобритании с технологиями.