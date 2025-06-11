BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту

Шестеро з семи учасників хлопчачого гурту BTS завершили обов'язкову службу в південнокорейській армії.

Передає УНН із посиланням на Yonhap News Agency.

Військова служба для учасників BTS, південнокорейського K-pop гурту - практично завершилася. Услід за RM та V, у середу були звільнені з армії Джімін і Чжункук. Єдиним учасником, що залишився, є репер Suga, який, як очікується, завершить кар'єру військовослужбовця 21 червня.

Таким чином, учасники гурту незабаром знову будуть готові повернутися на сцену. Їхній останній концерт датується 2022 роком, тоді як до військової служби у 2023 році було випущено лише два сингли.

Були важкі та болісні моменти. Але під час нашої служби я навчився цінувати багатьох людей, які захищали нашу країну

Гурт зі світовим успіхом був змушений призупинити свою кар'єру саме для проходження військової служби.

У Південній Кореї військова служба є обов'язковою протягом півтора року.

У Південній Кореї всі чоловіки віком від 18 до 28 років повинні служити 18 місяців, 20 місяців, якщо вони вступають до ВМС, і 21 рік, якщо вони вступають до ВПС.