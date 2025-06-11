BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
16:32 • 15673 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
13:57 • 46446 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 59895 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 64620 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 75696 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 85752 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 154171 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 68929 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 90167 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 63194 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
82%
748мм
Популярнi новини

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

11 червня, 09:53 • 65862 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 125542 перегляди

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

15:05 • 38012 перегляди

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 28621 перегляди

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 54880 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 55251 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 125921 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 154167 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 136018 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 346031 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 28930 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 64074 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 72282 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 96983 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 76874 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Шестеро учасників BTS вже звільнилися з південнокорейської армії, слідом за RM та V службу завершили Чімін і Чжункук. Очікується, що репер Suga повернеться 21 червня.

BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту

Шестеро з семи учасників хлопчачого гурту BTS завершили обов'язкову службу в південнокорейській армії. 

Передає УНН із посиланням на Yonhap News Agency.

Деталі

Військова служба для учасників BTS, південнокорейського K-pop гурту - практично завершилася. Услід за RM та V, у середу були звільнені з армії  Джімін і Чжункук. Єдиним учасником, що залишився, є репер Suga, який, як очікується, завершить кар'єру військовослужбовця 21 червня.

Таким чином, учасники гурту незабаром знову будуть готові повернутися на сцену. Їхній останній концерт датується 2022 роком, тоді як до військової служби у 2023 році було випущено лише два сингли.

Коментар

Були важкі та болісні моменти. Але під час нашої служби я навчився цінувати багатьох людей, які захищали нашу країну 

- пояснює RM Korea Herald.

Довідка

Гурт зі світовим успіхом був змушений призупинити свою кар'єру саме для проходження військової служби.

У Південній Кореї військова служба є обов'язковою протягом півтора року.

У Південній Кореї всі чоловіки віком від 18 до 28 років повинні служити 18 місяців, 20 місяців, якщо вони вступають до ВМС, і 21 рік, якщо вони вступають до ВПС.

У якийсь момент були надії на звільнення для BTS, як для олімпійських спортсменів чи деяких класичних музикантів. Але K-Band зробили вибір на користь служби в армії своєї країни. 

Нагадаємо

УНН передавав, що двоє учасників K-pop гурту BTS - RM (Кім Нам Джун) та V (Кім Те Хьон), - були звільнені у вівторок, після завершення обов'язкової служби у складі військ Південної Кореї. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Південна Корея
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9