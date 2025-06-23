Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, анонсувавши обговорення сьогодні під час свого візиту до Великої Британії захисту України та нових і сильних кроків тиску на росію, пише УНН.

Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з москви - російське керівництво демонстративно засуджувало "ракетно-бомбові" кроки. Сьогодні москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, лише в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. "Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню. Мої співчуття всім рідним та близьким", - вказав Президент.

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 6

Рятувальники, за його словами, наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно. "Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі", - повідомив Президент.

"І кожному в країнах поруч із росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - наголосив Глава держави.