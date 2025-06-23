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Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
07:05 • 5294 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
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Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию

Киев • УНН

 • 4908 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Киев и другие города, сообщив о разрушениях и погибших. Он анонсировал обсуждение защиты Украины и давления на рф во время визита в Великобританию.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, анонсировав обсуждение сегодня во время своего визита в Великобританию защиты Украины и новых и сильных шагов давления на россию, пишет УНН.

После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из москвы – российское руководство демонстративно осуждало "ракетно-бомбовые" шаги. Сегодня москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и громад

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. "Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким", - указал Президент.

Спасатели, по его словам, сейчас разбирают завалы и оказывают помощь везде, где нужно. "Этот удар повредил объекты в четырех областях. Всего было 352 дрона, среди них 159 шахедов, за эту ночь, 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все", - сообщил Президент.

"И каждому в странах рядом с россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - подчеркнул Глава государства.

Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом – о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на россию за эту войну и ради прекращения ударов

- подчеркнул Зеленский.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Шахед-136
Северная Корея
Великобритания
Владимир Зеленский
Белая Церковь
Иран
Киев
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