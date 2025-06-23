Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, анонсировав обсуждение сегодня во время своего визита в Великобританию защиты Украины и новых и сильных шагов давления на россию, пишет УНН.

После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из москвы – российское руководство демонстративно осуждало "ракетно-бомбовые" шаги. Сегодня москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и громад - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. "Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким", - указал Президент.

Спасатели, по его словам, сейчас разбирают завалы и оказывают помощь везде, где нужно. "Этот удар повредил объекты в четырех областях. Всего было 352 дрона, среди них 159 шахедов, за эту ночь, 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все", - сообщил Президент.

"И каждому в странах рядом с россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - подчеркнул Глава государства.