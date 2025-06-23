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У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку

Київ • УНН

 • 4506 перегляди

Польська поліція затримала 40-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у незаконному утриманні та побитті 51-річної громадянки України протягом дев’яти днів. Затриманий вже був відомий поліції завдяки попереднім правопорушенням; йому загрожує до 25 років ув'язнення.

У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку

У Польщі затримали 40-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у незаконному утриманні та побитті громадянки України протягом дев’яти днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління муніципальної поліції в Єленя-Гурі, що у Нижній Сілезії.

Деталі

Інцидент стався 19 червня. Як повідомила підінспекторка Едіта Багровська, до воріт ізолятора в місті Єленя-Гура постукала розгублена й побита жінка, яка просила про допомогу. Її одразу прихистили працівники установи, викликали швидку та патрульну поліцію.

Правоохоронці побачили 51-річну українку зі слідами побоїв. Вона скаржилася на сильний головний біль та біль у грудях. Жінка розповіла, що протягом декількох днів проживала з чоловіком у покинутій будівлі, де той її побив, позбавив волі та погрожував убивством.

Потерпіла надала поліцейським фото нападника, і ті швидко його впізнали – чоловік вже фігурував у попередніх правопорушеннях. Оперативна група негайно вирушила на пошуки. Під час перевірки однієї з будівель поліцейські помітили, як підозрюваний наближається до об’єкта. Побачивши правоохоронців, він спробував утекти, але його оперативно затримали.

Завдяки швидкому втручанню співробітників Муніципального управління поліції в Єленя-Гурі, 40-річного чоловіка без постійного місця проживання було швидко встановлено та затримано за підозрою у нападі на 51-річну жінку. Справою займається поліція та прокуратура, а чоловік, відомий поліцейським Єленя-Гури з попередніх конфліктів із законом, відповідатиме за свої дії в суді

– повідомила підінспекторка Едіта Багровська.

Додатково

Після затримання підозрюваного було доставлено до ізолятора поліції. Сьогодні його доправлять до районної прокуратури Єленя-Гури для висунення обвинувачень і розгляду клопотання про тимчасовий арешт.

Сьогодні підозрюваного доставлять до районної прокуратури в Єленя-Гурі, де прокурор пред’явить йому звинувачення. Також буде подано клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту

– повідомили в поліції.

Довідка

За польським законодавством, незаконне позбавлення волі, поєднане зі знущанням та побоями, карається позбавленням волі строком до 25 років.

Українці масово покидають Польщу: в чому причина10.02.25, 13:17 • 78559 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу
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