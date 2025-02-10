Українці масово покидають Польщу: в чому причина
Київ • УНН
Понад 1,14 мільйона українських біженців обрали Німеччину замість Польщі для проживання. Головними причинами стали вищі зарплати, кращі соціальні виплати та медичні послуги.
Останні дані Європейського статистичного бюро (Євростат) свідчать про суттєве збільшення міграційного потоку громадян України з Польщі до Німеччини. Німеччина наразі стала найбажанішим місцем для українських біженців у Європейському Союзі, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб. Про це повідомляє Іn Poland, пише УНН.
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Згідно зі звітом Євростату, на кінець 2024 року в Німеччині проживає понад 1,14 мільйона українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Це становить 27,2% від загальної кількості таких статусів у Європейському Союзі. Водночас у Польщі кількість українських біженців знизилася до 983 880 осіб, тоді як у 2022 році цей показник перевищував 1,3 мільйона.
На третьому місці за кількістю прийнятих українців опинилася Чехія із показником у 379 тисяч осіб. Загалом спостерігається тенденція до переміщення українців із країн Центрально-Східної Європи до Західної та Південної частини континенту.
Однією з основних причин переїзду українських біженців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати, соціальних виплат та якісніші медичні послуги роблять Німеччину привабливішою для біженців,
Також зазначається, що освітні реформи, жорсткіші умови доступу до соціальних програм та економічні фактори у Польщі стали вирішальними чинниками для цієї міграційної хвилі. Для Європи це означає необхідність перегляду політики інтеграції та підтримки біженців у довгостроковій перспективі.
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