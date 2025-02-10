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Украинцы массово покидают Польшу: в чем причина

Киев  •  УНН

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Более 1,14 миллиона украинских беженцев выбрали Германию вместо Польши для проживания. Главными причинами стали более высокие зарплаты, лучшие социальные выплаты и медицинские услуги.

Последние данные Европейского статистического бюро (Евростат) свидетельствуют о существенном увеличении миграционного потока граждан Украины из Польши в Германию. Германия сейчас стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском Союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек. Об этом сообщает In Poland, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету Евростата, на конец 2024 года в Германии проживает более 1,14 миллиона украинских граждан, получивших статус временной защиты. Это составляет 27,2% от общего количества таких статусов в Европейском Союзе. В то же время в Польше количество украинских беженцев снизилось до 983 880 человек, тогда как в 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.

На третьем месте по количеству принятых украинцев оказалась Чехия с показателем в 379 тысяч человек. В целом наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в Западную и Южную часть континента.

Одной из основных причин переезда украинских беженцев из Польши в Германию является более высокий уровень заработной платы, социальных выплат и качественные медицинские услуги делают Германию более привлекательной для беженцев,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что образовательные реформы, жесткие условия доступа к социальным программам и экономические факторы в Польше стали решающими факторами для этой миграционной волны. Для Европы это означает необходимость пересмотра политики интеграции и поддержки беженцев в долгосрочной перспективе.

Туск поддержал идею лишить денежной помощи украинцев, которые не работают23.01.25, 22:39 • 46414 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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