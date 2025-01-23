Туск поддержал идею лишить денежной помощи украинцев, которые не работают
Киев • УНН
Премьер Польши Туск поддержал идею выплачивать помощь 800+ только работающим мигрантам, которые платят налоги. Предложение выдвинул мэр Варшавы Тшасковский относительно украинцев, которые официально работают в Польше.
Премьер-министр Дональд Туск поддержал идею о лишении денежной помощи мигрантам, в том числе украинцам, которые не работают и не платят налоги в Польше, передает УНН.
Речь идет о 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка.
«Предложение Рафала Тшасковского выплачивать 800+ только тем мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это», - написал Туск в Х.
Контекст
Мэр Варшавы, кандидат в президенты от правительственной «Общественной коалиции» Рафал Тшасковский заявил, что предлагает выплачивать денежную помощь в размере «800 плюс» украинцам, которые имеют работу в Польше и платят налоги.
«Я предлагаю фундаментальное изменение, а именно, когда речь идет о льготах, таких как 800 плюс для украинцев, они должны выплачиваться, если украинцы работают, если они живут в Польше и если они платят налоги в Польше» - сказал Тшасковский.
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