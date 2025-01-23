Туск підтримав ідею позбавити грошової допомоги українців, які не працюють
Київ • УНН
Прем'єр Польщі Туск підтримав ідею виплачувати допомогу 800+ лише працюючим мігрантам, які сплачують податки. Пропозицію висунув мер Варшави Тшасковський щодо українців, які офіційно працюють у Польщі.
Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею щодо позбавлення грошової допомоги мігрантам, у тому числі українцям, які не працюють та не сплачують податки в Польщі, передає УНН.
Йдеться про 800 злотих щомісяця на кожну дитину.
"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати 800+ лише тим мігрантам, у тому числі українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", - написав Туск в Х.
Контекст
Мер Варшави, кандидат у президенти від урядової "Громадської коаліції" Рафал Тшасковський заявив, що пропонує, виплачувати грошову допомогу у розмірі "800 плюс" українцям, які мають роботу в Польщі та сплачують податки.
"Я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли мова йде про пільги, такі як 800 плюс для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі" - сказав Тшасковський.
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