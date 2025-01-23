Туск підтримав ідею позбавити грошової допомоги українців, які не працюють

Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею щодо позбавлення грошової допомоги мігрантам, у тому числі українцям, які не працюють та не сплачують податки в Польщі, передає УНН.

Йдеться про 800 злотих щомісяця на кожну дитину.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати 800+ лише тим мігрантам, у тому числі українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", - написав Туск в Х.

Контекст

Мер Варшави, кандидат у президенти від урядової "Громадської коаліції" Рафал Тшасковський заявив, що пропонує, виплачувати грошову допомогу у розмірі "800 плюс" українцям, які мають роботу в Польщі та сплачують податки.

"Я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли мова йде про пільги, такі як 800 плюс для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі" - сказав Тшасковський.

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