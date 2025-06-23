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В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

Польская полиция задержала 40-летнего мужчину без постоянного места жительства, которого подозревают в незаконном удержании и избиении 51-летней гражданки Украины в течение девяти дней. Задержанный уже был известен полиции благодаря предыдущим правонарушениям; ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку

В Польше задержан 40-летний мужчина без постоянного места жительства, которого подозревают в незаконном удержании и избиении гражданки Украины в течение девяти дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление муниципальной полиции в Еленя-Гуре, что в Нижней Силезии.

Детали

Инцидент произошел 19 июня. Как сообщила подинспектор Эдита Багровская, к воротам изолятора в городе Еленя-Гура постучала растерянная и избитая женщина, которая просила о помощи. Ее сразу приютили сотрудники учреждения, вызвали скорую и патрульную полицию.

Правоохранители увидели 51-летнюю украинку со следами побоев. Она жаловалась на сильную головную боль и боль в груди. Женщина рассказала, что в течение нескольких дней проживала с мужчиной в заброшенном здании, где тот ее избил, лишил свободы и угрожал убийством.

Потерпевшая предоставила полицейским фото нападавшего, и те быстро его опознали – мужчина уже фигурировал в предыдущих правонарушениях. Оперативная группа немедленно отправилась на поиски. Во время проверки одного из зданий полицейские заметили, как подозреваемый приближается к объекту. Увидев правоохранителей, он попытался убежать, но его оперативно задержали.

Благодаря быстрому вмешательству сотрудников Муниципального управления полиции в Еленя-Гуре, 40-летний мужчина без постоянного места жительства был быстро установлен и задержан по подозрению в нападении на 51-летнюю женщину. Делом занимается полиция и прокуратура, а мужчина, известный полицейским Еленя-Гуры по предыдущим конфликтам с законом, будет отвечать за свои действия в суде

– сообщила подинспектор Эдита Багровская.

Дополнительно

После задержания подозреваемого доставили в изолятор полиции. Сегодня его доставят в районную прокуратуру Еленя-Гуры для предъявления обвинений и рассмотрения ходатайства о временном аресте.

Сегодня подозреваемого доставят в районную прокуратуру в Еленя-Гуре, где прокурор предъявит ему обвинения. Также будет подано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде временного ареста

– сообщили в полиции.

Справка

По польскому законодательству, незаконное лишение свободы, сопряженное с издевательством и побоями, наказывается лишением свободы сроком до 25 лет.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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