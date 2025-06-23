У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей
Київ • УНН
У Краматорську завершено рятувальні роботи після російського удару по 4-поверховому будинку. З-під завалів вилучили тіла п'ятьох загиблих, четверо людей отримали поранення.
Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів 4-поверхового будинку у Краматорську. Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершені. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Загалом надзвичайники дістали з-під завалів частково зруйнованого багатоквартирного будинку тіла п’ятьох загиблих. Ще четверо людей отримали поранення.
Також розібрано 240 тонн зруйнованих конструкцій.
Нагадаємо
В ніч на неділю, 22 червня, ворог завдав ударів по Донеччині.
Внаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди, тривають рятувальні роботи.