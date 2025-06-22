Жахлива ніч на Донеччині: під обстрілами Слов'янськ та Краматорськ, загинув 17-річний хлопець

В ніч на неділю, 22 червня, ворог завдав ударів по Донеччині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Слов'янськ і Краматорськ.

У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки - констатував Філашкін.

Він вказав, що у Краматорську ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про 1 пораненого, під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають.

"Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день. Закликаю всіх: евакуюйтесь із Донеччини до більш безпечних регіонів України", - написав догова ОВА.

Нагадаємо

Вранці 21 червня російські війська атакували 4 населені пункти Донецької області, зокрема Краматорськ, поранивши щонайменше 7 людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та автомобілів.

Атака російських дронів на Донеччину: двоє загиблих, четверо поранених - ОГП