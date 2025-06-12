Атака російських дронів на Донеччину: двоє загиблих, четверо поранених - ОГП
Київ • УНН
російські війська атакували дрони на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули та четверо отримали поранення. Атака була спрямована на зупинку транспорту та легковий автомобіль.
російські війська сьогодні вранці атакували бойовими дронами села на Донеччині. Найбільше постраждали два селища, де у результаті двоє місцевих жителів загинули, а ще четверо отримали порання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора у Telegram.
Деталі
За даними слідства, о 10:40 ранку ворожі війська атакували FPV-дроном село Іллінівка Краматорського району. Один з безпілотників окупанти цинічно спрямували вибухівку зупинку пасажирського транспорту у момент прибуття автобуса. Внаслідок удару загинула пенсіонерка, яка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту. Також поранено водія та пасажирку автобуса.
Через дві години росіяни вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю у селі Миколайпілля Дружківської тергромади. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двох мирних мешканців з мінно-вибуховими травмами, осколковим поранення та саднами доставлено до лікарні.
В ОГП наголосили, що прокурори збирають докази та свідчення для документування злочинів росії проти цивільного населення, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
49 з 63 ворожих дронів знешкоджено над Україною12.06.25, 09:10 • 7548 переглядiв