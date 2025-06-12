Атака російських дронів на Донеччину: двоє загиблих, четверо поранених - ОГП

російські війська сьогодні вранці атакували бойовими дронами села на Донеччині. Найбільше постраждали два селища, де у результаті двоє місцевих жителів загинули, а ще четверо отримали порання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора у Telegram.

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За даними слідства, о 10:40 ранку ворожі війська атакували FPV-дроном село Іллінівка Краматорського району. Один з безпілотників окупанти цинічно спрямували вибухівку зупинку пасажирського транспорту у момент прибуття автобуса. Внаслідок удару загинула пенсіонерка, яка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту. Також поранено водія та пасажирку автобуса.

Через дві години росіяни вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю у селі Миколайпілля Дружківської тергромади. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двох мирних мешканців з мінно-вибуховими травмами, осколковим поранення та саднами доставлено до лікарні.

В ОГП наголосили, що прокурори збирають докази та свідчення для документування злочинів росії проти цивільного населення, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

49 з 63 ворожих дронів знешкоджено над Україною