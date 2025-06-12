49 з 63 ворожих дронів знешкоджено над Україною

росія вночі атакувала Україну 63 безпілотниками, знешкоджено 49 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 червня (із 22.00 11 червня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Донеччина та Одещина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 - збито вогневими засобами ураження, 21 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.

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