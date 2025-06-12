49 из 63 вражеских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью атаковала Украину 63 беспилотниками, обезврежено 49 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 июня (с 22.00 11 июня) противник атаковал 63-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донетчина и Одесщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

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