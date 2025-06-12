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Атака российских дронов на Донетчину: двое погибших, четверо раненых - ОГП

Киев • УНН

 • 380 просмотра

российские войска атаковали дроны в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и четверо получили ранения. Атака была направлена на остановку транспорта и легковой автомобиль.

Атака российских дронов на Донетчину: двое погибших, четверо раненых - ОГП

российские войска сегодня утром атаковали боевыми дронами села в Донецкой области. Больше всего пострадали два поселка, где в результате двое местных жителей погибли, а еще четверо получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Telegram.

Детали

По данным следствия, в 10:40 утра вражеские войска атаковали FPV-дроном село Ильиновка Краматорского района. Один из беспилотников оккупанты цинично направили взрывчатку на остановку пассажирского транспорта в момент прибытия автобуса. В результате удара погибла пенсионерка, находившаяся неподалеку от остановки общественного транспорта. Также ранены водитель и пассажирка автобуса.

Через два часа россияне ударили FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Николаевполье Дружковской теробщины. В результате обстрела погиб мужчина. Еще двое мирных жителей с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и ссадинами доставлены в больницу.

В ОГП подчеркнули, что прокуроры собирают доказательства и показания для документирования преступлений россии против гражданского населения, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

49 из 63 вражеских дронов обезврежены над Украиной12.06.25, 09:10 • 7516 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Tesla
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