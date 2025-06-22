В ночь на воскресенье, 22 июня, враг нанес удары по Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует УНН.

Детали

По его словам, под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.

В Славянске погиб 17-летний парень, трое человек ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля - констатировал Филашкин.

Он указал, что в Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. На данный момент известно об 1 раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются.

"Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день. Призываю всех: эвакуируйтесь из Донецкой области в более безопасные регионы Украины", - написал глава ОВА.

Напомним

Утром 21 июня российские войска атаковали 4 населенных пункта Донецкой области, в том числе Краматорск, ранив по меньшей мере 7 человек. Зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей.

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