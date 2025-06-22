<p>У ніч на 27 червня <b>Донецька область</b> зазнала нищівних ударів, внаслідок яких загинула людина та є поранені.</p><p>Як повідомив голова Донецької ОВА <b>Павло Кириленко</b>, був обстріляний Слов'янськ. Загинув 17-річний хлопець, ще одна людина поранена. Зруйновано щонайменше 9 житлових багатоповерхівок та 3 приватних будинки, пошкоджено багато інших. Рятувальні роботи тривають.</p><p>Також окупанти обстріляли <b>Краматорськ</b>. За попередньою інформацією, без жертв. Пошкоджено готельний комплекс та частина дороги в житловому районі.</p><p><b>Авдіївка</b> також потрапила під ворожий вогонь — численні обстріли з танків, «Градів» та ствольної артилерії. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.</p>
Киев • УНН
В ночь на 22 июня в результате обстрелов в Донецкой области есть погибший и раненые среди гражданского населения. Под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.
В ночь на воскресенье, 22 июня, враг нанес удары по Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует УНН.
Детали
По его словам, под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.
В Славянске погиб 17-летний парень, трое человек ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля
Он указал, что в Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. На данный момент известно об 1 раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются.
"Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день. Призываю всех: эвакуируйтесь из Донецкой области в более безопасные регионы Украины", - написал глава ОВА.
Напомним
Утром 21 июня российские войска атаковали 4 населенных пункта Донецкой области, в том числе Краматорск, ранив по меньшей мере 7 человек. Зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей.
Атака российских дронов на Донетчину: двое погибших, четверо раненых - ОГП12.06.25, 17:54 • 2620 просмотров