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На Донеччині 7 поранених після ранкової атаки рф, троє з них - у Краматорську

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Російські війська атакували 4 населені пункти Донецької області, зокрема Краматорськ, поранивши щонайменше 7 людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та автомобілів.

На Донеччині 7 поранених після ранкової атаки рф, троє з них - у Краматорську

У Донецькій області російські війська вранці вдарили по Краматорську та ще трьох населених пунктах, поранивши щонайменше 7 людей, повідомили у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко, пише УНН.

Щонайменше 7 людей поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини

Зі слів голови ОВА, обстріли фіксували у низці населених пунктів:

  • на Семенівку Краматорської громади росіяни скинули 4 авіабомби - поранили 3 людини, пошкодили 28 приватних будинків і 2 автівки;
    • також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади - там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків;
      • Іллінівка потрапила під артобстріл - поранено людину, пошкоджено будинок;
        • ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.

          Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко також повідомив, що вранці під ворожими обстрілами опинився Краматорськ.

          "Краматорськ вранці, 21 червня, зазнав 3 ворожих обстріли: 8:00 - БпЛА "Ланцет" вдарив по цивільному вантажному автомобілю на околицях міста. Обійшлося без постраждалих. 9:40 - відбулось 2 влучання у приватному секторі", - написав Гончаренко у Facebook.

          Згодом голова МВА уточнив, що о 9:40 російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська з використанням 4 ФАБ-250 з модулем УМПК. "Поранень зазнали 2 жінки 49 та 73 р.н. та чоловік 44 р.н. Всім постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено 30 приватних будинків", - повідомив Гончаренко.

          "На Донеччині немає безпечних місць! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив голова ОВА.

          Доповнення

          За даними ГУНП в області, троє людей постраждали внаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу. За 20 червня поліція зафіксувала 3 132 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Ворог поцілив по 15 населених пунктах. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.

          Зокрема, п’ять безпілотників "Герань-2" вгатили по Слов’янську, спричинивши руйнування в промисловій зоні. По Костянтинівці росія била дронами та артилерією - пошкоджено 4 приватних будинки, автомобіль і об’єкт критичної інфраструктури. 

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Війна
          Покровськ
          Донецька область
          ФАБ-250
          Костянтинівка
          Краматорськ
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