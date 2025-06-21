В Донецкой области 7 раненых после утренней атаки рф, трое из них - в Краматорске

В Донецкой области российские войска утром ударили по Краматорску и еще трем населенным пунктам, ранив по меньшей мере 7 человек, сообщили в субботу глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин и глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, пишет УНН.

По меньшей мере 7 человек ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины сообщил Филашкин в Telegram.

По словам главы ОГА, обстрелы фиксировали в ряде населенных пунктов:

на Семеновку Краматорской громады россияне сбросили 4 авиабомбы - ранили 3 человека, повредили 28 частных домов и 2 автомобиля;

россияне сбросили 4 авиабомбы - ранили 3 человека, повредили 28 частных домов и 2 автомобиля; также под авиаудар попала Белокузьминовка Константиновской громады - там 1 человек ранен, повреждено 6 домов;

- там 1 человек ранен, повреждено 6 домов; Ильиновка попала под артобстрел - ранен человек, поврежден дом;

попала под артобстрел - ранен человек, поврежден дом; еще 2 человека ранены в результате удара FPV-дроном по Покровску.

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко также сообщил, что утром под вражескими обстрелами оказался Краматорск.

"Краматорск утром, 21 июня, подвергся 3 вражеским обстрелам: 8:00 - БпЛА "Ланцет" ударил по гражданскому грузовому автомобилю на окраинах города. Обошлось без пострадавших. 9:40 - произошло 2 попадания в частном секторе", - написал Гончаренко в Facebook.

Впоследствии глава ГВА уточнил, что в 9:40 российские войска нанесли удары по частному сектору Краматорска с использованием 4 ФАБ-250 с модулем УМПК. "Ранения получили 2 женщины 49 и 73 г.р. и мужчина 44 г.р. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждено 30 частных домов", - сообщил Гончаренко.

"На Донетчине нет безопасных мест! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОГА.

Дополнение

По данным ГУНП в области, трое людей пострадали в результате российских атак на Донетчине за минувшие сутки. За 20 июня полиция зафиксировала 3 132 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. Враг попал по 15 населенным пунктам. Разрушениям подверглись 36 гражданских объектов, из них 18 жилых домов.

В частности, пять беспилотников "Герань-2" ударили по Славянску, вызвав разрушения в промышленной зоне. По Константиновке россия била дронами и артиллерией - повреждены 4 частных дома, автомобиль и объект критической инфраструктуры.