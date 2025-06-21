В Донецкой области 7 раненых после утренней атаки рф, трое из них - в Краматорске

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
09:38 • 5738 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
07:00 • 32053 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 46821 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 84141 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 169764 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 86791 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 94563 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 87560 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69755 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 46220 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.8м/с
60%
752мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз21 июня, 03:34 • 22303 просмотра
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)21 июня, 04:26 • 23389 просмотра
Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО05:27 • 15410 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 23130 просмотра
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане07:56 • 29893 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года07:00 • 32042 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 169758 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 90755 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 139796 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 134986 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения07:34 • 11942 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 23263 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 27591 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 35995 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 38521 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

В Донецкой области 7 раненых после утренней атаки рф, трое из них - в Краматорске

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Российские войска атаковали 4 населенных пункта Донецкой области, в том числе Краматорск, ранив не менее 7 человек. Зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей.

В Донецкой области 7 раненых после утренней атаки рф, трое из них - в Краматорске

В Донецкой области российские войска утром ударили по Краматорску и еще трем населенным пунктам, ранив по меньшей мере 7 человек, сообщили в субботу глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин и глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, пишет УНН.

По меньшей мере 7 человек ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины

По словам главы ОГА, обстрелы фиксировали в ряде населенных пунктов:

  • на Семеновку Краматорской громады россияне сбросили 4 авиабомбы - ранили 3 человека, повредили 28 частных домов и 2 автомобиля;
    • также под авиаудар попала Белокузьминовка Константиновской громады - там 1 человек ранен, повреждено 6 домов;
      • Ильиновка попала под артобстрел - ранен человек, поврежден дом;
        • еще 2 человека ранены в результате удара FPV-дроном по Покровску.

          Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко также сообщил, что утром под вражескими обстрелами оказался Краматорск.

          "Краматорск утром, 21 июня, подвергся 3 вражеским обстрелам: 8:00 - БпЛА "Ланцет" ударил по гражданскому грузовому автомобилю на окраинах города. Обошлось без пострадавших. 9:40 - произошло 2 попадания в частном секторе", - написал Гончаренко в Facebook.

          Впоследствии глава ГВА уточнил, что в 9:40 российские войска нанесли удары по частному сектору Краматорска с использованием 4 ФАБ-250 с модулем УМПК. "Ранения получили 2 женщины 49 и 73 г.р. и мужчина 44 г.р. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждено 30 частных домов", - сообщил Гончаренко.

          "На Донетчине нет безопасных мест! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОГА.

          Дополнение

          По данным ГУНП в области, трое людей пострадали в результате российских атак на Донетчине за минувшие сутки. За 20 июня полиция зафиксировала 3 132 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. Враг попал по 15 населенным пунктам. Разрушениям подверглись 36 гражданских объектов, из них 18 жилых домов.

          В частности, пять беспилотников "Герань-2" ударили по Славянску, вызвав разрушения в промышленной зоне. По Константиновке россия била дронами и артиллерией - повреждены 4 частных дома, автомобиль и объект критической инфраструктуры. 

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Война
          Покровск
          Донецкая область
          FAB-250
          Константиновка
          Краматорск
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9