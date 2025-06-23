В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек

Спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов 4-этажного дома в Краматорске. Аварийно-спасательные работы на месте российского удара завершены. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В общей сложности спасатели извлекли из-под завалов частично разрушенного многоквартирного дома тела пяти погибших. Еще четыре человека получили ранения.

Также разобрано 240 тонн разрушенных конструкций.

Напомним

В ночь на воскресенье, 22 июня, враг нанес удары по Донетчине.

В результате авиаудара по Краматорску частично разрушен 4-этажный дом, под завалами могут оставаться люди, продолжаются спасательные работы.