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В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

В Краматорске завершены спасательные работы после российского удара по 4-этажному зданию. Из-под завалов извлечены тела пятерых погибших, четыре человека получили ранения.

В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек

Спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов 4-этажного дома в Краматорске. Аварийно-спасательные работы на месте российского удара завершены. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В общей сложности спасатели извлекли из-под завалов частично разрушенного многоквартирного дома тела пяти погибших. Еще четыре человека получили ранения.

Также разобрано 240 тонн разрушенных конструкций.

Напомним

В ночь на воскресенье, 22 июня, враг нанес удары по Донетчине.

В результате авиаудара по Краматорску частично разрушен 4-этажный дом, под завалами могут оставаться люди, продолжаются спасательные работы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Краматорск
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