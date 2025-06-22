Нічний авіаудар по Донеччині: у Краматорську зруйновано будинок, під завалами можуть бути люди 22 червня 2025

Внаслідок ворожого авіаудару по Краматорську (Донецька область) частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

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Зазначається, що роботи на місці влучання тривають.

Рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н. - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м².

Загалом: 1 загиблий, 3 поранені, пошкоджено понад 40 об’єктів - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

В ніч на 22 червня внаслідок обстрілів на Донеччині є загиблий та поранені серед цивільного населення. Під ворожим вогнем опинились Слов'янськ та Краматорськ.

На Донеччині 7 поранених після ранкової атаки рф, троє з них - у Краматорську