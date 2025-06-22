Нічний авіаудар по Донеччині: у Краматорську зруйновано будинок, під завалами можуть бути люди 22 червня 2025
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди, тривають рятувальні роботи. У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець.
Внаслідок ворожого авіаудару по Краматорську (Донецька область) частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що роботи на місці влучання тривають.
Рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н.
Тим часом у Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м².
Загалом: 1 загиблий, 3 поранені, пошкоджено понад 40 об’єктів
Нагадаємо
В ніч на 22 червня внаслідок обстрілів на Донеччині є загиблий та поранені серед цивільного населення. Під ворожим вогнем опинились Слов'янськ та Краматорськ.
На Донеччині 7 поранених після ранкової атаки рф, троє з них - у Краматорську21.06.25, 13:41 • 2580 переглядiв