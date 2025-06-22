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Нічний авіаудар по Донеччині: у Краматорську зруйновано будинок, під завалами можуть бути люди 22 червня 2025

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Внаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди, тривають рятувальні роботи. У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець.

Нічний авіаудар по Донеччині: у Краматорську зруйновано будинок, під завалами можуть бути люди

Внаслідок ворожого авіаудару по Краматорську (Донецька область) частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що роботи на місці влучання тривають.

Рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н.

- йдеться у повідомленні.

Тим часом у Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м².

Загалом: 1 загиблий, 3 поранені, пошкоджено понад 40 об’єктів

- резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

В ніч на 22 червня внаслідок обстрілів на Донеччині є загиблий та поранені серед цивільного населення. Під ворожим вогнем опинились Слов'янськ та Краматорськ.

На Донеччині 7 поранених після ранкової атаки рф, троє з них - у Краматорську21.06.25, 13:41 • 2580 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Донецька область
Слов'янськ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Краматорськ
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