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Ночной авиаудар по Донетчине: в Краматорске разрушен дом, под завалами могут быть люди 22 июня 2025

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В результате авиаудара по Краматорску частично разрушен 4-этажный дом, под завалами могут оставаться люди, продолжаются спасательные работы. В Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень.

Ночной авиаудар по Донетчине: в Краматорске разрушен дом, под завалами могут быть люди

В результате вражеского авиаудара по Краматорску (Донецкая область) частично разрушен 4-этажный дом, под завалами могут оставаться люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что работы на месте попадания продолжаются.

Спасатели деблокировали мужчину 1955 г.р., спасли женщину и девочку 2010 г.р.

- говорится в сообщении.

Тем временем в Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень. Ликвидированы два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м².

Всего: 1 погибший, 3 раненых, повреждено более 40 объектов

- резюмировали в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 22 июня в результате обстрелов в Донецкой области есть погибший и раненые среди гражданского населения. Под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.

В Донецкой области 7 раненых после утренней атаки рф, трое из них - в Краматорске21.06.25, 13:41 • 2586 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Донецкая область
Славянск
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Краматорск
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