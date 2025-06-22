Ночной авиаудар по Донетчине: в Краматорске разрушен дом, под завалами могут быть люди 22 июня 2025

В результате вражеского авиаудара по Краматорску (Донецкая область) частично разрушен 4-этажный дом, под завалами могут оставаться люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что работы на месте попадания продолжаются.

Спасатели деблокировали мужчину 1955 г.р., спасли женщину и девочку 2010 г.р. - говорится в сообщении.

Тем временем в Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень. Ликвидированы два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м².

Всего: 1 погибший, 3 раненых, повреждено более 40 объектов - резюмировали в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 22 июня в результате обстрелов в Донецкой области есть погибший и раненые среди гражданского населения. Под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.

В Донецкой области 7 раненых после утренней атаки рф, трое из них - в Краматорске