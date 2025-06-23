Хвиля нападів зі шприцами затьмарила фестиваль вуличної музики у Франції

У Франції поліція затримала 12 підозрюваних після того, як 145 людей повідомили, що їх вкололи шприцами під час щорічного вуличного музичного фестивалю в країні, повідомили офіційні особи в неділю, пише УНН з посиланням на AFP.

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Мільйони людей вийшли на вулиці по всій Франції в суботу ввечері на Fete de la Musique, а влада повідомила про "безпрецедентні натовпи" в Парижі.

Ще до початку вечірки у соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що жінки мають бути об'єктом нападів під час заходу.

Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що 145 жертв по всій країні повідомили, що їх укололи голками. Паризька поліція повідомила про 13 випадків у столиці.

Чиновники не повідомили, чи були це випадки так званого введення голок з використанням препаратів для згвалтування на побаченні, таких як рогіпнол або гамма-гідроксибутират (GHB), які нападники використовують, щоб змусити жертв знепритомніти або зробити їх вразливими для сексуального насильства.

"Деякі жертви були доставлені до лікарні для проведення токсикологічних тестів", - заявило міністерство.

У Парижі розслідування було розпочато після того, як троє людей, включаючи 15-річну дівчину та 18-річного хлопця, повідомили про те, що їх вкололи у різних інцидентах по всьому Парижу, повідомили прокурори. Усі троє повідомили про погане самопочуття.

За даними МВС, по всій Франції заарештовано 12 підозрюваних. Серед них були четверо людей у ​​південно-західному місті Ангулем, підозрювані в нападі приблизно на 50 жертв, повідомило джерело в поліції.

Окрім цих підозрюваних, під час фестивалю за різними обвинуваченнями було затримано понад 370 осіб, у тому числі близько 90 осіб у Парижі.

14 учасників заходу отримали важкі травми, у тому числі 17-річний хлопець був госпіталізований після того, як його знайшли сидячим на вулиці з ножовими пораненнями в нижню частину живота.

Також постраждали 13 працівників правоохоронних органів.

Префект паризької поліції Лоран Нуньєс заявив, що "жодних серйозних інцидентів не зареєстровано".

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