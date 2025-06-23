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Волна нападений со шприцами омрачила фестиваль уличной музыки во Франции

Киев • УНН

 • 2682 просмотра

Во Франции задержали 12 подозреваемых после того, как 145 человек сообщили об уколах шприцами во время ежегодного уличного музыкального фестиваля. Некоторые жертвы были доставлены в больницу для проведения токсикологических тестов, при этом власти не сообщили, были ли это случаи введения препаратов для изнасилования.

Волна нападений со шприцами омрачила фестиваль уличной музыки во Франции

Во Франции полиция задержала 12 подозреваемых после того, как 145 человек сообщили, что их укололи шприцами во время ежегодного уличного музыкального фестиваля в стране, сообщили официальные лица в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Миллионы людей вышли на улицы по всей Франции в субботу вечером на Fête de la Musique, а власти сообщили о "беспрецедентных толпах" в Париже.

Еще до начала вечеринки в социальных сетях появились сообщения о том, что женщины должны быть объектом нападений во время мероприятия.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что 145 жертв по всей стране сообщили, что их укололи иглами. Парижская полиция сообщила о 13 случаях в столице.

Чиновники не сообщили, были ли это случаи так называемого "введения игл" с использованием препаратов для изнасилования на свидании, таких как рогипнол или гамма-гидроксибутират (GHB), которые нападающие используют, чтобы заставить жертв потерять сознание или сделать их уязвимыми для сексуального насилия.

"Некоторые жертвы были доставлены в больницу для проведения токсикологических тестов", - заявило министерство.

В Париже расследование было начато после того, как три человека, включая 15-летнюю девушку и 18-летнего парня, сообщили о том, что их укололи в различных инцидентах по всему Парижу, сообщили прокуроры. Все трое сообщили о плохом самочувствии.

По данным МВД, по всей Франции арестовано 12 подозреваемых. Среди них были четыре человека в юго-западном городе Ангулем, подозреваемые в нападении примерно на 50 жертв, сообщил источник в полиции.

Помимо этих подозреваемых, во время фестиваля по различным обвинениям было задержано более 370 человек, в том числе около 90 человек в Париже.

14 участников мероприятия получили тяжелые травмы, в том числе 17-летний парень был госпитализирован после того, как его нашли сидящим на улице с ножевыми ранениями в нижнюю часть живота.

Также пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что "никаких серьезных инцидентов не зарегистрировано".

Проверка возраста во Франции на порносайтах столкнулась с правовыми вопросами - Euractiv19.06.25, 16:55 • 2918 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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