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В рф заявили о задержании подозреваемого в убийстве генерала москалика: речь якобы идет об агенте спецслужб Украины

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

В рф заявили о задержании Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала москалика. Оккупанты утверждают, что он якобы агент украинских спецслужб.

В рф заявили о задержании подозреваемого в убийстве генерала москалика: речь якобы идет об агенте спецслужб Украины

В фсб рф заявили о задержании подозреваемого в убийстве генерала Генштаба мо рф ярослава москалика. Оккупанты настаивают, что речь идет о якобы агенте спецслужб Украины Игнате Кузине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как пишет Telegram-канал 112, Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала москалика в Балашихе, якобы задержали в Турции и доставили в москву.

В рф отмечают, что выходец из украинских Сум долгое время жил в Карачаево-Черкесии.

Кроме того, Telegram-какал сообщает, что возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Напомним

25 апреля, в 10:40 утра, когда ярослав москалик проходил мимо авто, мину активировали дистанционно. Генерал погиб на месте.

В рф заговорили о якобы "украинском следе" в деле о ликвидации российского генерала москалика25.04.25, 19:52 • 3494 просмотра

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