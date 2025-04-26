В рф заявили о задержании подозреваемого в убийстве генерала москалика: речь якобы идет об агенте спецслужб Украины
Киев • УНН
В рф заявили о задержании Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала москалика. Оккупанты утверждают, что он якобы агент украинских спецслужб.
В фсб рф заявили о задержании подозреваемого в убийстве генерала Генштаба мо рф ярослава москалика. Оккупанты настаивают, что речь идет о якобы агенте спецслужб Украины Игнате Кузине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как пишет Telegram-канал 112, Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала москалика в Балашихе, якобы задержали в Турции и доставили в москву.
В рф отмечают, что выходец из украинских Сум долгое время жил в Карачаево-Черкесии.
Кроме того, Telegram-какал сообщает, что возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
Напомним
25 апреля, в 10:40 утра, когда ярослав москалик проходил мимо авто, мину активировали дистанционно. Генерал погиб на месте.
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