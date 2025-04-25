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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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Підрив генерала москалика у росії: слідком визнав загибель військового

Київ • УНН

 • 308 перегляди

російський слідком підтвердив загибель генерала ярослава москалика. В його авто спрацював саморобний вибуховий пристрій з уражаючими елементами.

Підрив генерала москалика у росії: слідком визнав загибель військового

Слідчий комітет російської федерації підтвердив факт загибелі у п’ятницю, 25 квітня, генерала російської армії, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу зс рф ярослава москалика. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Представниця російського слідкому світлана петренко зазначила, що за фактом загибелі порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 105, ст. 222.1 кримінального кодексу рф (убивство, незаконний обіг вибухових речовин).

Як уточнила петренко, вибух стався внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, який був начинений уражаючими елементами.

Контекст

У п’ятницю, 25 квітня, під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика. Всередину його машини Volkswagen Golf був встановлений вибуховий пристрій, який спрацював дистанційно.

Одразу після вибуху тіло москалика відкинуло на кілька метрів.

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Євген Устименко

Євген Устименко

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